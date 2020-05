En regardant ma ludothèque, je suis retombé sur ce jeu. Il faut y jouer pour comprendre le plaisir que procure. J'aurais pas imaginé qu'un jeu de plateforme puisse se jouer avec des bongo et pourtant, jamais tabasser un boss n'a jamais été aussi jouissif (j'adore aussi quand il fallait ramasser les bananes en fin de niveau ^^), tout le jeu baigne dans une ambiance bon enfant (tout est millimétré, au petit oignon), les animations sont parfaite et avec une bande son en parfaite adéquation. Du grand Nintendo.

posted the 05/26/2020 at 09:25 PM by nicolasgourry