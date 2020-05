10 et 12 heures pour compléter cet épilogue en se concentrant uniquement sur l'histoire

et environ 20 heures en incluant le contenu annexe.

JVC

Dans les colonnes du magazine nippon, on peut ainsi lire qu'il faudra compter entre(centrée autour du personnage de Melia),Le réalisateur Tetsuya Takahashi indique qu'il aurait été possible de le faire plus long, et donc d'allouer plus de ressources à sa création, mais que le développement des autres projets en cours chez Monolith Soft "aurait été affecté".Il explique que l'équipe "First Production" du studio, dédiée à la saga Xenoblade, est divisée en trois sections : l'une travaille sur Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, la seconde sur un "nouveau titre", et la troisième sur les deux à la fois. Une offre d'emploi pour le prochain RPG de Monolith Soft avait pour rappel été aperçue en octobre 2018. Le studio dispose également d'une équipe "Second Production" qui contribue au développement des jeux The Legend of Zelda. Là encore, des offres d'emploi concernant la franchise ont été repérées l'an passé.