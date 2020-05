Jeux Vidéos

Il y a un peu plus d'un maintenant j'évoqué dans un rétro mémoire la série deset suite à mon dernier billet d'humeur sur le, j'en suis arrivé à évoqué cette série qui est toujours détenue parentreprise ô combien problématique.Ici je reviens avec une idée pour relancé la licence et comment EA pourrait tirer parti de son expérience sur des jeux multijoueur pour une expérience solo/multijoueur hors du commun dans un jeu militaire scénarisé et réaliste.Déjà quelque principe de base pour comprendre ce qu'est un jeu Strike, nous incarnons dans chaque jeu un militaire rompu au fonctionnement d'engin armé principalement un hélicoptère de combat de type Apache. Mais la série nous a permis de pouvoir contrôler d'autre véhicules au fur et à mesure du temps, comme un aéroglisseur de combat ou encore le fameux Lockheed F-117 Nighthawk et pléthore de véhicule de combat diverse et varié.Il y avait un côté réaliste dans ces jeux car on devait penser à se ravitailler en essence et en armement.Il y avait aussi quelques séquence à pied.Maintenant que vous avez saisis les principes du jeu voici mes idées pour relancé la licence en lui donnant un "coup de polish"Donc pour relancer la licence et puisque c'est la mode il faudrait en faire un open world, le jeu de base en lui même en était un à sa façon. Le jeu se devra être une sorte de simulation/gestion de combat, dans le sens ou chaque véhicule piloté aurait vraiment le comportement qu'ils ont dans la réalité, cela inclue que le joueur devra faire gaffe à son essence de son véhicule mais aussi les munitions et l'état de son véhicule. Le véhicule pourrait avoir des dommages lié à l’environnement mais aussi lié au combat.On aurait bien sûr une base pour effectuer les maintenances nécessaire des véhicules, mais cette base pourrait être aussi attaqué donc il faudrait aussi penser à renforcé cette base.Le jeu inclura pour la première fois dans la licence des drones que le joueur pourra contrôler à distance.Pour le personnage qu'on incarne il faudrait qu'on puisse avoir une option de vue à la première/troisième personne disponible, que le personnage puisse être équipé d'arme à feu mais que son équipement soit réaliste (exit donc les trouzemille armes que vous pouvez porter) le personnage pourra être soumis à la chaleur, au froid, à la faim, au stress et au blessures/empoisonnements diverse. Donc il faudra prendre soin de son personnage.Le personnage pourra être customisable soit féminin ou masculin et tout type de couleur de peau. Bonus de customisation la nationalité du personnage selon sa nationalité il aura différente mission à faire.J'imagine également que la carte disposera de PNJ ennemie mais également civile qui eux ne feront rien d'autre que de vaquer à leurs occupations. Les tuer peut importe pourrait détériorer votre réputation et plus vous tuer de civile plus ces dernier seront réticent à vous aider dans vos missions.Les missions justement seront:-Exfiltration de prisonnier-Évacuation de civile avec un engin spécifique type Huey-Espionnage/Infiltration-Sabotage (par exemple des ponts ou autre point stratégique)-Vole/Capture (genre de véhicule militaire ennemie)-Escarmouche-Commando-Guérilla-Assassinat/TerrorismePour la duré de vie du jeu pour son mode solo j'imagine 40h de jeu (histoire principale) et on rajoute 40h supplémentaire pour les quêtes annexes avec un mode new game+ et le mode multijoueur qui proposerai un mode co op.Le mode multijoueur pourrait être actionné à la façon d'un GTA V/online en switch sur un bouton.Enfin et pour respecter un peu l'historique de la franchise la carte disposerai de quelques bonus caché rigolo comme par exemple le site d'un crash d'un vaisseau alien et un alien qu'on pourra tuer ou non.Voilà pour moi voici mon idée pour relancer la série des Strikes le jeu pouvant avoir comme titre simpleEA si vous lisez ceci si jamais