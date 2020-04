Suite à son départ inattendu en tant que président de Rockstar North, Leslie Benzies (GTA, Manhunt 2, Red Dead Redemption, L.A. Noire, Max Payne 3) avait rapidement fondé Build a Rocket Boy Games (anciennement Royal Circus Games) en 2016 avec deux anciens développeurs de Rockstar Games, à savoir Matthew Smith et Colin Entwistle, dans le but de produire Everywhere, un nouveau AAA en open-world, avec un multijoueur coopératif seamless, tournant sous le moteur graphique Amazon Lumberyard (Crytek/Amazon).Malgré un staff d'une trentaine d'employés (en 2017) répartis dans trois structures à Édimbourg, Budapest et Los Angeles, cette nouvelle licence semblait de plus en plus prendre du plomb dans l'aile au point d'être annulée... Mais après plusieurs années de silence, le studio vient d'annoncer l'arrivée de Harvey Newman (DICE, Creative Assembly, Lionhead Studios, Eurocom) comme "Gameplay Animation Director", tout en ayant mis à jour le site officiel de Build a Rocket Boy Games avec de nombreuses offres d'emplois. Le projet est donc toujours d'actualité.Du nouveau d'ici les prochains mois ou prochaines semaines ?