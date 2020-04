Metacritic 79/100 (20 critiques) -Pour l'instant-

JVC 14/20

Gameblog 6/10

Gamekult 6/10

(Disponible sur PC/PS4/Switch)(18 Positives / 2 Mitigées / 0 Négative)USgamer 8/10IGN 8/10Game Informer 7,75/10Même en recontextualisant Trials of Mana, ce dernier peut paraître assez daté tant par son histoire simple que ses personnages peu profonds. Néanmoins, c’est une occasion de vivre ou de découvrir un classique du RPG japonais de l’époque 16-bits. Sa traduction en 3D n’est pas parfaite, mais le système de combat fonctionne à merveille. L’ajout d’un chapitre inédit et de contenus en général rend également ce remake pertinent. S’il faut un peu plus de 40 heures pour terminer une première fois l’aventure, vous pouvez rajouter quelques dizaines supplémentaires pour terminer le titre à 100 %. La question qui se pose maintenant est la suivante : à qui le tour Square Enix ? Chrono Trigger peut-être ?Un an après la localisation officielle de Seiken Densetsu 3 et un quart de siècle après sa sortie sur Super Famicom, Trials of Mana espère raviver la flamme d'une série qui puise dans son passé pour tenter de se relancer. Cet action-RPG bien plus solide que le récent remake de Secret of Mana conserve son classicisme d'époque, mais opte pour une aventure tout en 3D qui respecte l'univers si féerique de la licence. Il faudra donc faire avec une intrigue premier degré, servie par un rythme mené tambour battant, au prix de pas mal d'allers-retours. Le trio polyvalent de héros offre de nombreuses possibilités en combat, mais hormis les boss aux patterns plus élaborés, leur répétitivité et leur facilité ne donne pas toujours envie d'en explorer les moindres recoins. Les menus pas toujours optimisés permettent tout de même une bien meilleure gestion de l'équipe, des différentes compétences, et les raccourcis compensent un peu l'interface dans le feu de l'action. Les bonus exclusifs à ce remake oscillent entre le sympathique (les nouvelles classes et un New Game +) et l'anecdotique (la chasse au Ptit Cactus), et la nouvelle bande-son réorchestrée se contente du strict minimum, même si les délicieuses mélodies de Hiroki Kikuta charment quelle que soit la version. Ni grandiose, ni raté, Trials of Mana offre une relecture sympathique d'un classique de l'action-RPG, mais ne se hisse pas à la même hauteur que l'original. Les aventuriers en mal de fantasy y trouveront en revanche de quoi s'évader durant plusieurs dizaines d'heures, le temps de boucler les nombreux scénarios proposés.