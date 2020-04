JeuxActu

Le moddeur CryZENx vient de mettre à disposition de tous les joueurs PC la toute dernière mouture de son remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time réalisé avec l'Unreal Engine 4. Cette version revue et corrigée vous permettra donc de revivre les aventures de Link dans la plaine d'Hyrule, ou du moins le début de l'aventure.