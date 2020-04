Les rumeurs sur Silent Hill avaient pris un coup dans l'aile quand un représentant de Konami USA avait dit qu'il ne fallait pas les croire mais cela pourrait ne pas être totalement faux.Aujourd'hui selon un membre de ResetEra qui a été vérifié par un modérateur du site a dit qu'il pouvait confirmer qu'un reboot de Silent Hill allait bien arriver et qu'il serait développé par Japan Studio avec Keiichiro Toyama (créateur de la série), Masahiro Itô (directeur artistique de la série) qui avait d'ailleurs déclaré travailler en début d'année sur un nouveau projet comme core member et enfin Akira Yamaoka (compositeur emblématique de la série) serait lui aussi de retour.Selon lui le jeu serait annoncé d'ici quelques mois et serait entièrement financé par Sony.Petit anecdote qui n'a probablement aucun rapport mais pour célébrer la nouvelle année Masahiro Itô sur son compte twitter avait posté une image du projet "russian retro sci-fi horror" qui fut en développement chez Sony entre 2008 et 2010 avant d'être finalement annulé.