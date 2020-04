Multi machines

Encore un jeu que j'avais installé pour une soirée jeux, et que j'en ai profité pour faire pendant l'enfermement sans internet. Il m'avait paru assez basique sur le coup mais bon, plutôt que de se taper des jeux buggés (puisque dans l'impossibilité de faire les MAJ correctives) je lui ai laissé sa chance à ce petit jeu de mecha indé+ Le principe sympa. Le coup des 4 membres affiliés chacun à un bouton pour les combats c'est original.+ Certains robots et monstres sont plutôt classes, avec un design agréable.+ Le côté mecha japonais des années 80/90 des plus appréciables. Par moment c'est un véritable hommage à certains classiques de la culture japanim.+ Le petit côté customisation sympathique. On a le choix entre l'armement, l'évolution des capacités du robots, les bonus, ...+ Le côté Bioman avec la ville que l'on dégomme est rigolo.+ Même si c'est loin d'être la folie graphique, c'est plutôt propre et fluide.+ Par moment on sent qu'il y a de l'idée dans le gameplay ...- ... Malheureusement ça s’essouffle très vite. En fait au début on se dit c'est quoi ce jeu de merde, puis en augmentant les capacités du robots, on voit que l'on peut commencer à faire des combos rapides, on se dit que finalement ça pourrait être sympa. Et puis au moment où ça semble évoluer, on arrive à la fin du jeu sans que n'aille plus loin. Dommage.- Autant les robots sont sympas ... autant le design des personnages est immonde !!! On dirait de vieux persos amateurs colorisés vite fait sous photoshop !!- La jouabilité avec les 4 boutons montre vite ses limites. C'est fouillis et mal amené.- Le gameplay de façon globale est trop limité. On comprend vite les ficelles, et les boss sont au final ultra simples et répétitifs quand on a trouvé LE coup qui marche.- L'évolution des robots trop limitée. L'idée était là mais malheureusement pas assez aboutie.- Le mode histoire mal fichu. En gros vous finissez le solo avec un perso, et quand vous voulez faire avec un autre, ça supprime tout ce que vous avez fait avec l'autre, et ainsi de suite !!- Trop vite lassant. Il suffit de finir avec un perso pour commencer à s'ennuyer.Franchement ce petit jeu indé avait de bonnes idées, et la réalisation est somme toute correcte pour le genre. Malheureusement la concrétisation de chaque axe se révèle bien trop limitée pour que le jeu tienne la route sur la durée. Alors pour des gamins le jeu sera surement amusant, mais pour une personne ayant plus de 10 ans, le tour sera vite fait et le jeu finira sur une étagère ou dans un bac d'occaz dès la première journée !!Bref, sauf si vous avez des gamins, passez votre chemin.