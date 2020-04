Voici le projet d'un fan qui a réaliser à lui tout seul une série de short vidéo en CGI dans l'univers de Warhammer 40K. Le rendu est complétement incroyable, qu'il s'agisse du travail sur les CGI ou du travail artistique en général (le design des ennemis provient de son génie créatif par exemple), sans parler de l'ambiance qui se dégage de son œuvre. Jamais l'univers W40K n'a été aussi impressionnant et viscéral.Je vous laisse savourer tout ça, placer votre casque sur vos oreilles et enjoy!

posted the 04/03/2020 at 09:56 AM by raioh