2 petites news Xenoblade et Panzer: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition La version verra 80 000 unités disponibles au lancement. Le nombre de version collector sera de 6000 donc pas de risque de pénurie. + Le jeu Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, recevra en France 100 000 unités à sa sortie. Panzer Dragoon va recevoir une réorchestration de sa musique et sera disponible par patch. Curieux de l'ajouter seulement après la sortie, une économie par rapport à la taille de la cartouche?

posted the 03/29/2020 at 11:06 AM by newtechnix