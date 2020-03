La XSX à un clair avantage pour le Ray tracing/Lighting/Reflexion/Pixels/ etc... grâce au nombre de CU et la fréquence fixe (quasiment la même disposition d'une 2080/2080TI). Le CPU dans le pire des cas aura peut être 600/500Mhz de plus que la PS5, Il sera beaucoup plus facile de tirer pleinement de la partie compute/Shaders sur Series X. Ceci permettra de faire une IA plus réaliste, physics simulation plus réaliste que jamais (les animations/anim facial plus réaliste,déformation de l'eau réaliste etc...) etc... Hellblade 2 est un bon exemple.

Mais aussi sur l'aspect des solutions software avec le VRS combiné au Mesh Shaders, DXR 1.1, DirectML,DirectX 12 Ultimate etc..

Globalement je dirais oui la XSX à gagné la bataille de la puissance. Mais je dirais que c'est pas comme la gen PS4/Xone ou la PS4 était plus puissante et que la Xone avait rien pour elle, car la PS5 à des avantages notamment dans les temps de chargement, et le LOD (level of details), grâce à son SSD plus rapide ça va permettre d'avoir plus de LOD sur les OW mais la différence sera franchement minime car la XSX va atteindre un niveau détail incroyable grâce à ses 10Gb/s de ram cadencé à 560Go/s spécialement pour le GPU. Donc les studios playstation devront faire un travail de peaufinage/Artwork pour que vraiment les joueurs voient la différence car dans un OW vaste le joueur ne va pas s'occuper du petit détail en plus de la texture au loin, donc ça sera au dev de sony de trouver un moyen.

Le SSD va être une "révolution" principalement pour le game assets streaming. Sur ce point la, les 2 utilise deux stratégie différente pour le même but = Que les développeurs est accès a 100Gb d'asset instantanément.

SON

Sony utilise un DMA controller pour éliminer les tâches E/S du CPU.

Sony utilise de la Decompression Hardware tout comme MS mais avec une meilleur vitesse brute (Est-ce que le SSD va tenir des performances fixe avec la chauffe ? Tout dépendra du cooling)

Sony pour la compression de Data utilise Zlib + Kraken, donc c'est un très bon combo mais au final Kraken & Zlib ne se compense pas aussi bien que les compresseur de MS(j'explique pourquoi après), la on parle de texture, pas d'image ou quelque chose qui se compresse facilement à 70%. Les chiffres que j'ai eu auprès d'un dev, c'est que kraken compresse une texture (on parle en 4K) à 25-30% car Kraken c'est une solution général et pas optimisé pour les textures.



Résumé :

Donc en gros Sony mise fortement sur ça vitesse brute pour charger des assets d'une scène à une autre scène, mais faut pas oublier que dans le HDD il y'a énormément de mauvaise implémentation qui sont caché par le HDD lui même, qui seront révélé au grand jour sur le SSD mais n'auront pas d'impact sur le court terme. Et si un algorithme/feedback été créé pour aider cette communication entre le GPU et la Ram/SSD ? Et si le GPU pouvait venir et dire que j'ai uniquement besoin de 25% des assets pour affiché cette scène donc la Ram & le SSD donnez moi tant de Mb/s ou Go/s pour que je l'affiche et gardez le reste dans une VRAM (Mémoire virtuelle) qui servira pour la prochaine scène comme ça je l'afficherais "instantanément" quand j'aurais plus besoin de la scène actuelle

MICROSOFT

Tout d'abord MS à créer une toute nouvelle Architecture optimisé pour le Game Assets streaming qui est nommée : Xbox Velocity Architecture

MS utilise une nouvelle extension Directx - DirectStorage pour les éliminer les tâches d'opérations E/S du CPU, passant de 4 coeur Zen 2 (sans DirectStorage) à 1/10 de 1 seul coeur. (avec DirectStorage)

MS utilise aussi la décompression hardware avec 2 compresseur Zlib et Microsoft BCPack, Zlib s'occupera de tous les data qui ne sont pas des textures. MS BCPack est un compresseur maison 100% optimisé pour les TEXTURES, qui est utilisé depuis des années sur Windows, qui compresse les textures à +50% donc une avance sur Kraken donc qu'est ce ça veut dire au final ? Que les textures 4K sur l'architecture de la XSX coûteront beaucoup moins en RAM/SSD que sur PS5 (Donc voila pourquoi il ne faut pas comparer la vitesse SSD comme il ne faut pas comparer les TF ça sert à rien ^^).

C'est la que vient la nouvelle technologie maison expliqué plus haut, le Sampler Feedback Streaming, en gros le GPU va dire au SSD & RAM qu'il à besoin de tant Mb/s ou Go/s pour affiché cette scène et que le reste sera gardé dans une VRAM pour préparer l'autre scène pour que le GPU l'affiche instantanément et ainsi de suites. C'est la ou les stratégies se diffère mais pour le même résultats. La stratégie de MS est beaucoup plus efficace car énormément de mémoire RAM & SSD sont préservés et réduit le risque de chauffe du SSD donc les pertes de Perf.

Résumé :

