Gamekyo Awards

Hallo Gamekyoîtes!!! L'heure est au petit bilan d'un mois de février assez pas mal en annonces (un poil plus riche que janvier mais tout aussi riche en rumeurs (certains aussi osef que d'autres) de tout genre. Sans plus tarder, le top 3 ci-dessous des articles qui ont le plus fait parler en Février 2020 avec un certain membre qui a fait très très fort en détrônant @Guisnake en réussissant à placer pas un mais deux de ses articles dans le top 3.

Les articles de la DÉFILANTE DES BLOGS

3- [GG Diablo] Microsoft confirme les 12 TF et le RDNA2 pour sa XSX, ainsi que plus de détails publié le 24/02/20 à 15:09 avec 344 commentaires par @Jenicris

2- Phil Spencer: Amazon et Google seront «les principaux concurrents à l'avenir» publié le 05/02/20 à 14:53 avec 365 commentaires par @Jenicris

1- Fin du game?! IGN Japan "La PS5 sera beaucoup moins puissante que la Xbox Series X!" publié le 05/02/20 à 20:30 avec 416 commentaires par @goldmen33

Les articles en HOME

3- Xbox Series X : nouvelles infos coté specs + annonce d'un nouveau système de rétrocompatibilité publié le 24/02/20 à 17:24 avec 137 commentaires par @Gamekyo

2- Charts Japon : bon départ pour Granblue Fantasy Versus, pendant que la Switch grimpe encore publié le 12/02/20 à 14:12 avec 146 commentaires par @Gamekyo