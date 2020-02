Coronavirus : Sony annule sa venue à la PAX East Coronavirus : Sony annule sa venue à la PAX East

Pas de chance pour ceux qui espéraient voir un nouvel aperçu de The Last of Us II (entre autres) depuis la PAX East de Boston qui se déroulera du 27 février au 1er mars : Sony Interactive Entertainment vient officiellement d'annoncer via le PlayStation Blog l'annulation de sa venue dû aux risques grandissants de l'épidémie coronavirus, dit COVID-19.



« Nous pensons qu'il s'agit de l'option la plus sûre face à cette situation qui évolue quotidiennement. »



Une situation qui en effet ne semble malheureusement pas aller en s'améliorant, et qui risque d'impacter d'autres event au fil de cette année pourtant de haute importance pour l'industrie.





UPDATE



Naughty Dog a également déclaré être attristé devant tout cela, promettant tout de même que la date de lancement de TLOU2 était maintenue (29 mai) et qu'ils auront beaucoup à partager sur le sujet d'ici-là.