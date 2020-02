Xbox Series X : nouvelles infos coté specs + annonce d'un nouveau système de rétrocompatibilité

Décidément la communication autour de la prochaine génération de consoles se fait de plus en plus étrangement, les informations (officielles) tombant au moment où n'attend rien de spécial, les regards étant plutôt tournés vers des conférences de reveal qui ne veulent pas s'annoncer.Et c'est donc Microsoft qui, via Phil Spencer, balance la sauce en révélant quelques points coté specs pour sa Xbox Series X :- GPU de 12 téraflops- Architecture Zen 2 et RDNA 2 (AMD) avec processeur personnalisé- Variable Rate Shading (*) et Ray Tracing avec DirectX- SSD (**)- Possibilité de grimper à 120FPS (en fonction du jeu évidemment)- Variable Refresh Rate pour synchroniser taux de rafraîchissement et frame-rate(*) Technologie maison permettant une exploitation beaucoup plus simple des effets sans affecter la résolution tout en garantissant la stabilité du frame-rate.(**) Le SSD permettra, on nous le promet, une meilleure souplesse dans la fonctionnalité Quick Resume, déjà vu sur Xbox One et permettant de laisser la console en veille sans arrêter le jeu.Mais l'annonce surprise, c'est l'annonce de ce qui est appelé le « Smart Delivery », un nouveau système pour la rétrocompatibilité qui, on le rappelle, permettra à la Xbox SX se couvrir pas moins de quatre générations de machines.Et qu'est-ce que le Smart Delivery ? Tout simplement un système cross-buy qui permettra, pour n'importe quel jeu acheté sur Xbox One, d'obtenir automatiquement l'accès à une version Xbox SX (dans le cas où il n'y aurait pas d'upgrade magique via patch). Tous les jeux first-party, dontseront intégrés au programme et c'est au tiers d'en faire de même si besoin.Un représentant de poids a d'ailleurs de suite signé : CDProjekt annonce que la future version Xbox SX depourra être récupérée gratuitement pour tous ceux qui n'ont pas attendu pour chopper la version One en septembre.Dans tous les cas, Microsoft ne compte pas en terminer avec ses gros patchs puisque, à l'instar des jeux 360 reliftés pour la One X, « tous les titres One, 360 et Xbox Classic [compatibles] seront plus beaux que jamais sur Xbox SX ».