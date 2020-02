Charts Japon : bon départ pour Granblue Fantasy Versus, pendant que la Switch grimpe encore

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 3 au 9 février, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Principale sortie de la semaine,vient montrer que la franchise a un certain poids au Japon : avec 86.000 unités dès sa sortie, le titre parvient à faire mieux que la précédente adaptation majeure d'Arc System Works, à savoiret ses quelques 65.000 en trois jours.Rien de plus à signaler, le reste du classement étant tenu par les ténors majoritairement sur Switch, dont le toujours aussi perturbantqui va à ce rythme réussir un jour par dépasser le million.Quant au hardware, si la Switch se permet un gros boost (+25.000), inutile de chercher des raisons surtout qu'il n'y en a pas, mais voyons plutôt du coté de stocks très aléatoires dans ce pays (à cause du coronavirus).