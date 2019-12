Jeux Vidéo

Alors je dit bien pour des modèles premium pas pour les modèles de bases.- Déjà on aurait le choix de prendre la version premium le plus tôt possible pour en profiter. De ne pas d'attendre 3 ans et devoir racheter une console et chercher à vendre l'autre d'occasion. Et d'un autre coté, rien ne nous obligerait non plus à acheter ce modèle de suite. On pourrait par exemple, prendre aucun des 2 modèles, et économiser pour prendre directement celui ci un peu plus tard.- A quoi bon sortir 2 modèles day one à juste $100 de différence entre la PS5 et la PS5 pro, et la XBox Series X et la Series S. Il n'y aurait pas beaucoup de différences... (je parle du hardware même des consoles, pas d'avoir $100 de plus, juste pour avoir un modèle de SSD plus gros). Le mieux serait donc d'avoir des modèles de bases plus abordables à $450 et des premium $800, la il y aurait vraiment des offres différentes suivant les budgets et besoins de chacun.- MS et Sony pourraient mieux concurrencer les PC Gamers (et gagner plus de royalties donc). Les exclus consoles n'existent quasiment plus sur XBox, et sur PlayStation de plus en plus d'anciennes exclus ont des portages PC. A quoi bon acheter une console si on a déjà un PC pour jouer ? Certains rêvaient à l'époque de l'annonce des Steam Box/Steam Machine de bécanes hybrides PC/consoles. Des config PC "figées" pour avoir plus d'optimisations dans les jeux. En plus les consoles sont plus ou moins des PC "déguisés" depuis pas mal de temps, donc pourquoi ne pas sortir des configs "musclés" à $800 qui pourraient facilement concurrencer des PC qui en coûtent presque le triple ?