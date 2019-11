Je sais pas vous, mais moi sérieux je ne vois pas où sont les jeux à venir du côté de Big N..Je sais pas qu'est ce qu'il se passe, il y a quelques annonces oui, mais je sais pas je vois rien arriver de fringuantMa Switch se meurt alors qu'elle est à peine néeLes annonces se font rare à tel point qu'on dirais que la Switch est en fin de vie comme la One/PS4.. alors que pas du tout quoi.Si j'ai raté un truc vous me le dites, ceci n'est pas troll..Je m'inquiète un peu car même mon fils a délaissé sa Switch qu'il adorait à ses début. (Pokemon c'est pas son truc).J'comprend plus rien que fou Nintendo ?J'veux plus voir de remake c'est bon là.. la wii u je l'avais aussi.Coup de Gueule contre Nintendo même si c'est pas mon genre, mais je dois rester honnête à partir du moment ou je possède la console depuis le day one, et qu'on fond je l'apprécie beaucoup.Je suis médusé et peut être incompris sur le coupEt vous ? vous êtes d'accord avec moi..