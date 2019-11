Diablo avait-il raison ?Peut-être a moitié vu la refonte du titre et l'ajout de contenus.La demo de New Super Luckys Tale (sans l'apostrophe selon la jaquette) est dispo sur le store jap depuis hier (en FR) et franchement c'est pas mal du tout.Le jeu est plutot propre pour de la Switch, ça bouge bien, c'est coloré (malgres une DA un peu fourre tout), apres je ne pourrais pas dire si ya du challenge le premier niveau etant assez simple mais la demo m'a plutot donné envie malgres un classicisme évident (n'est pas le Mario Killer qui veut faut pas deconner).

posted the 11/08/2019 at 10:13 AM by guiguif