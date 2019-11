Jeux Video

- Spelunky (démocratisation du rogue-like)- Telltale The Walking Dead (démocratisation du "film interactif")- Broken Age (financement participatif)- GTA V (bon voilà- Breath of the Wild (nouvelle maîtrise du monde ouvert)- Amnesia (renouveau du survival à la première personne)- Dark Souls (retour aux jeux d'action exigeants)- Destiny (démocratisation du jeux à service)- Minecraft (pareil, voilà quoi- Gone Home (expérience narrative)- Fortnite (à ton avis ?- Dota 2 (parce que Dota 2)Et j'avoue être d'accord avec cette liste. Qu'on aime ou non leur représentant, il faut avouer qu'ils ont tous apporter leur pierre à l'industrie moderne.Bon Broken Age, je vois pas en quoi il peut avoir ce statut.J'aurais préféré voir The Witcher 3 qui a joué son rôle : dire qu'on peut faire un RPG à monde ouvert sans avoir besoin de le fournir jusqu'à l'os en quêtes bidons "rapporte moi 10 peaux de loup".UP :Thx à Famimax pour la précision sur Broken Age.