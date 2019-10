Très modulable et terrain de jeu pour les développeurs, voilà ce que donne une tempête sous Unreal Engine 4 (voir vidéo ci-dessus). Koooolalala donne quelques informations sur son travail pour en savoir plus :



La démo n'est pas du tout optimisée

Full HD, Qualité Epic/haute

20 arbres et 100 buissons

Le tout tourne avec une GTX 970

Assez incroyable de voir ce qu'une bonne vieille GTX 970 peut encore offrir. Elle en a décidément dans le ventre cette bonne vieille carte.