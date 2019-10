Multi machines

Salut à tous.Voilà depuis pas mal d'années que je collectionne, j'ai récupéré pas mal de notices, boites, flyers, ... afin de compléter des jeux que j'avais, mais j'en ai aussi récupéré de jeux que je n'ai pas ou que j'ai en double.Du coup comme je ne suis pas le seul, je me demandais si sur Gamekyo d'autres personnes étaient dans la même situation et avaient du matos à l'échange dans le domaine car perso j'en ai un paquet et ça m'arrangerais de trouver des pièces qui me manqueDu coup si on pouvait faire une tite session d'échanges ce serait pas mal