Je fait un petit article pour rappeler une petite chose.J'ai l'impression avec les infos de ces derniers jours, que certains se méprennent sur le fonctionnement de PlayStation.En effet, au vu des réactions, on dirait que certains pensent que PlayStation, ou plutôt "Sony Interactive Entertainment", sa dénomination légale officielle, est organisé ainsi :A savoir, un peu a la Sega, toutes les division territoriales au même niveau, et juste Sony au dessus.Sauf qu'en fait, il faut savoir que c'est organiser ainsi :L'entité chargée de PlayStation, a savoir Sony Interactive EntertainmentC'est d'abord "Sony Interactive Entertainment LLC", anciennement "Sony Computer Entertainment International", nom qui était plus parlant.Cette division est la "division mondiale", la "maison mère" de PlayStation, directement gérée par Sony Corp. la tête de la corporation Sony quoi.C'est elle, SIE LLC, qui prends les grosses décision majeures.Les division territoriales elles gèrent la distribution et le marketing des jeux et produits PlayStation dans leur territoire, ils ont le choix de pousser le marketing d'un jeu ou d'un produit particulier plus loin qu'un autre territoire, etc...Mais ils ne prennent pas les grandes décisions, comme la mise en chantier d'une nouvelle console, et le quand ou quand et comment de son annonce par exemple.Sur ces grandes stratégies globales, les grandes décisions, elles peuvent évidemment être éventuellement consultées... Mais ce n'est pas systématique, et elle n'ont pas autorité !Et ce n'est pas propre a Sony...Nintendo Europe aussi reçoit parfois les grosses infos... Par communiqué de presse.Oui, même pas par une note interne en amont, non, via le communiqué de presse, en même temps que les organes de presse.. Voir parfois un peu après.Bref.Et la, je rebondis sur un truc :Du coup, c'est étrange de parler de luttes USA / Japon, puisque ce ne sont pas 2 divisions décisionnaires.Pour le reste, la "prise de pouvoir des USA" qu'on nous vends est également peu cohérente.Le "PDG de PlayStation", le Big Boss, c'est le Patron de SIE LLC.Et ce patron, ça as longtemps était Kaz Hirai, je vous apprends rien.Mais ce patron il n'est déjà plus japonais depuis 2012 !En effet, de 2012 à 2017 c'était Andrew House.Andrew House est Gallois, mais était chez SIE America avant sa prise de poste en tant que Big Boss.Andrew House a laisser sa place en 2017, et c'est John Kodhera, en poste chez... SIE America, qui as assuré une interim d'un an avant que, en avril 2018, ne soit définitivement nommé :Jim Ryan... Ex CEO de SIE... EUROPE.Et en poste directement sous la responsabilité de Kenichiro Yoshida, le Big Boss de Sony Corp. et... Japonais de son état ! (J'y reviens plus loin)Donc oui, vous avez compris.PlayStation est dirigé par "les américains" (ou presque !) depuis 2012.Ce n'est donc pas nouveau.Petit bonus stage : les locaux de SIE LLC ont été déménagés, précédemment au Japon, ils sont en Californie, USA, depuis 2016 !Enfin, pour le côté "au détriment des Japonais".Eh bien :Qui nomme le CEO de SIE LLC ?Le Big Boss de Sony Corp.Et en 2012, le Big Boss de Sony Corp. qui as nommé Andrew House a la tête de PlayStation, c'était ni plus ni moins que Kaz Hirai... Un Japonais.Et en 2018, le Big Boss de Sony Corp. qui as nommé Jim Ryan...C'est Kenichiro Yoshida, le successeur de Kaz Hirai... Lui aussi Japonais.En résumé : "les américains" ont déjà le pouvoir chez PlayStation depuis 7 ans !Et ce pouvoir, leur as été confier par "les japonais"Donc partant de la, la théorie de la lutte US/Japon, elle est tout de même pour le moins étrange vous nous trouvez pas ?Je laisse chacun a ses conclusions.Merci a ceux qui m'auront lu.