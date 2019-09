La théorie d'El Famoso "parteneriat Xbox/Nintendo", qui avait déjà mangée sévère, se prends un coup de grâçe aujourd'hui !



Alors que des journalistes de type Epyonzillatus et d'autres Youtubeurs d'élite type Julienus Chièzus affirmaient depuis des mois que Xbox et Nintendo marchaient main dans la main et qu'il fallait se préparer a voir des jeux 1st Xbox débarqué en force sur Switch



Et alors qu'ils se sont pris la mandalus violentus de "Miyamoto a la conf Xbox" lors de l'E3, dont il paraît que certains attendent encore sont arrivée sur scène assis dans la salle a ce jour...



Et alors que Julien lui allait jusqu'à affirmer que le système même des exclus allait mourir et que les jeux des uns sortirais sur les autres...



Ce qui était déjà plus qu'incohérent sachant que MS et Sony rachètent des studios et/ou renforcent a mort leurs studios 1st justement pour avoir des exclus... Mais il le disait quand même.



Et bien voilà que c'est Aaron Greenberg, l'homme de type combinaisonus horribilus également responsable marketing de Xbox, qui tue définitivement la rumeur :



En effet, dans une interview donnée a MCV et relayée par Gameblog, Greenberg affirme sans détour :



"À l'avenir, tous nos studios internes, ainsi que les nouveaux studios qui nous ont récemment rejoints, se concentrerons sur la création de jeux pour nos plates-formes. Nous n'avons aucune intention de proposer nos jeux First Party exclusifs sur d'autres consoles. "



"Qu'il s'agisse du prochain jeu d'Obsidian, inXile, ou Ninja Theory, ou de ceux de nos studios internes existants comme 343 ou Turn 10, ils vont tous se concentrer sur la création de ces jeux pour nos plates-formes. Nous n'avons donc aucun plan concernant la sortie de ces jeux First Party exclusifs sur n'importe quelle autre console . "





Voilà qui est clair, net et sans détour et devrait définitivement mettre fin aux croyances et fantasmes de beaucoup, qui, il faut bien le dire, étaient déjà fortement contredits par énormément de choses.



Notons a toute fin utile que les "jeux Xbox" sortis a ce jour, sont issus de studios n'appartenant pas a Microsoft (Ori, Cuphead, Lucky's Tale) ou des jeux fait par les studios avant leur rachat par MS (Hellblade).

Le dernier cas étant Minecraft, jeu multi a la base qui as été racheté par MS pour conserver cela et exploiter la licence, les déclinaisons sortent donc logiquement sur toute plateforme.