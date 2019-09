L'aventure est prenante et amusante, mais pas mal de joueurs ont remarqué une chose qui fait légèrement grincer des dents, des ralentissements sont présents.





Gamergen

Que faut-il retenir de tout cela ? Que nous avons affaire à une résolution dynamique.En d'autres termes, en mode TV, le jeu tourne en 720p dans l'ensemble.Dans certains bâtiments, en intérieur donc, le titre affiche du 972p.En mode Portable, le 720p est roi lorsque nous sommes cloîtrés entre quatre murs, pour le reste, c'est le 576p qui règne.Et le framerate dans tout cela ? Globalement, The Legend of Zelda: Link’s Awakening tourne en 60 fps, mais s'affole et tombe dans les 30 fps lors des « transitions » entre les différents domaines, selon les lieux et ce qui est affiché à l'écran.