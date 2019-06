En effet la petite équipe amateur de Damaged brain sandwich (Miam-miam ) vient de mettre en ligne le premier niveau d'un remake de Castlevania the Adventure sur Game Boy ( meilleure console, voilà ça c'est dit ), premier épisode parmi les trois sortis sur la machine et aussi...le plus durPour l'instant seule une démo du premier niveau est disponible.Je vous propose un petit gameplay pour vous faire une idée du titre :Pour ma part il y'a des choses que j'aime, d'autres moins.On va commencer par le point noir (pour moi, et en gardant en tête qu'ils ne sont que trois amateurs hein ) je ne suis pas du tout fan de l’ambiance sonore, je trouve que pour la plupart les bruitages manquent un peu de peps (comme le fouet,qui claque peu ou pas ), c'est con mais il manque un truc je trouve, d'autant que même sur game boy, l'ambiance de la série est top.Et ..et ben c'est tout !Les points positifs sont :Le respect du matériau de base, ce qui n'est pas forcement systématique dans ce genre de projet.La pâte graphique, qui peut diviser, mais j'aime ce côté pixelisé bien à l'ancienne, tout en ne ressemblant pas au volets NES par exemple, et en ajoutant quelques touches de modérnitée ( les particules sur les flambeaux par exemple ).Les sauts plus souples...ceux ayant joué à la version GB se souviendront des phases plate formes et des crises de nerfs, là ce sera mins le cas, mais du coup on perd un peu en challenge.Des petits ajouts comme la salle du boss, ou sont animation de défaite, c'est pas grand chose mais c'est vraiment sympa.Christopher Belmont qui se tape une partie de game boy quand il est inactif, ça c'est la classe !Le jeu est directement jouable au pad xbox one, pas besoin de configurer, que ce soit via les sticks ou le dpad, ça peut sembler con mais c'est pasEn bref j'aime vraiment beaucoup cette démarche, en espérant que Konami ne vienne pas tout faire capoter !Bon courage à l'équipe de dev, et merci de faire revivre un grand classique !..et puis il y a plus de travail sur ce niveau que sur la totalité de la compil de Konamiça se passe sur pc et ça télécharge par ici la pagedes devs, et le lien de leur site est lui en source