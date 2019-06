Les concession opérées sur la version- L'absence de fourrure sur Crash.- L'occlusion ambiante absente.- Certains effets de lumières ont été retirés.- Les models en 3D animés en arrière plan sur PS4/Pro sont non présents dans les décors sur Switch.- Aliasing assez visble.- Les temps de chargements un peu long.

Like

Who likes this ?

posted the 06/22/2019 at 03:36 PM by leonr4