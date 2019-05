Vous imaginez, avoir la Pokébanque disponible sur son smartphone, tout en ayant regrouper les Pokémon de Let's Go, Epée/Bouclier et Pokémon Go?Pouvoir faire des échanges avec son smartphone en local ou online?On repousse clairement les possibilités d'échanges de Pokémon avec cette application( aussi dispo sur Switch ).Pouvoir faire des échanges ou et quand tu veux sans même avoir besoin de sa Switch c'est juste énorme!Reste juste à connaitre le tarif, en espérant que ce soit inclus au Nintendo Online, et pas dans un abonnement a part...Vous en pensez quoi?