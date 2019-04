Alors je sais que mon titre peut-être racoleur mais je me posais la question de pourquoi la licencen'était pas aussi populaire queQuels ont été les occasions manqués ?Qu'est-ce qui a manqué à la licence à moment de son histoire ? Est-ce quen'ont pas su gérer Digimon comme l'a faitetEst-ce trop tard pour corriger le tire et faire de cette licence une licence aussi populaire que Pokémon ?Voilà en gros pas mal de questions que je me pose sur pourquoi Digimon n'est pas aussi populaire que Pokémon. Je serais curieux de savoir si vous avez des réponses ou des indices de réponses sur ces questions ??

posted the 04/23/2019 at 10:16 AM by lordguyver