Final Fantasy X/X-2 est dans les bacs depuis quelques jours et comme vous le savez si vous achetez le jeu en occident ce dernier ne sera vendu qu'avec le X sur la cartouche et le X-2 sera en demat via un code unique a télécharger (et non pas via une simple mise a jour comme certains jeux).Le problème c'est que malgré que le X-2 soit un jeu entièrement en demat ce dernier ne fonctionnera pas si la cartouche du X n'est pas insérée dans la console donc si vous voulez revendre votre copie vous ne pourrez plus jouer a X-2 (et évidement l'acheteur ne pourra pas jouer a X-2 puisque le code est a usage unique).Les jeux demats sont censés pouvoir etre gardés a vie, mais pas chez Square-Enix qui a l'air de considérer FFX-2 sur Switch comme un DLC contrairement a la version Vita qui était bien un jeu a part jouable sans la cartouche du X.Si vous voulez éviter ce désagrément il est conseillé de se tourner vers la version japonaise qui inclue bien les deux jeux sur la cartouche.