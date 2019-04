Les responsables de Sony ont déclaré que les dirigeants de la société étaient de plus en plus préoccupés par le fait que sa réputation mondiale pourrait souffrir du contenu sexuellement explicite vendu uniquement sur quelques marchés. L’une de leurs principales préoccupations concerne les logiciels vendus sur le marché national japonais de la société, qui a toujours mieux toléré la quasi-nudité et les images de jeunes femmes pouvant paraître mineures.

L’année dernière, deux facteurs ont contribué à transformer ce malaise en action, ont déclaré ces responsables de Sony. L'une d'elles était la montée du mouvement # MeToo aux États-Unis, qui soulignait les dangers d'être associée à des contenus que certains pourraient considérer comme dégradants pour les femmes. La seconde a été l’émergence de chaînes sur des sites tels que YouTube et Twitch d’Amazon Inc., dans lesquelles les joueurs jouent devant une caméra et sont regardés en ligne par les fans. Cela signifie que les jeux répondant aux normes du laxiste japonais peuvent bénéficier d'une visibilité mondiale.

En général, toute entreprise qui crée un jeu pour une plate-forme telle que la PlayStation 4, la Xbox de Microsoft Corp. ou le commutateur de Nintendo Co. signe un contrat avec le créateur de la plate-forme régissant les redevances et autres éléments. Cela donne au créateur de la plate-forme la possibilité de bloquer des jeux qu'il n'aime pas.



Nintendo a déclaré qu'elle ne réglementait pas le contenu sexuel au-delà d'obliger les fabricants de jeux vidéo à obtenir une classification des organismes nationaux. Il a déclaré que ses systèmes de jeu permettent aux parents de limiter le contenu en fonction de la classification. Microsoft a refusé de commenter.

«Vous ne savez pas ce qu'ils vont dire avant d'avoir terminé le travail et de le soumettre pour examen», a déclaré le directeur général d'un développeur de petits jeux au Japon. «Et s'ils ne sont pas contents, même s'ils ont permis le même degré de sexualité quelques jours auparavant, nous devons le récupérer et demander à notre personnel de procéder à des ajustements. C'est très coûteux. "

La PlayStation 4 est la console de jeu vidéo la plus utilisée au monde, avec plus de 94 millions d'unités vendues dans le monde entier. Environ 11 milliards de dollars de logiciels de jeu PlayStation 4 ont été vendus en 2018, selon Sony

