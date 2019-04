Ptit avis rapide sur Yoshi's Crafted World.Ya des jeux comme ça qui sont intrinsèquement bon mais qui parallèlement sont chiant et vite oubliable, un reproche qu'avait subit le dernier Yoshi sur Wii U mais perso j'avais bien reussi a accroché grace a sa superbe DA et ses bonnes musiques.Malheureusement ce n'est pas le cas pour ce Crafted World que j'ai trouvé bien oubliable et qui ressemble plus a un 1.5 de Woolly World avec possibilité de tirer dans le fond du decors qu'autre chose.- Quelques bons niveaux- Boss meilleurs que dans WW- Bonne durée de vie- Direction artistique trés vilaine (sauf si on aime LBP)- Sub HD ?- Musiques globalement nuls et repetitives- Le 100% ultra poussif- Le systeme de tenues osef (rendez moi mes Yoshi en laines c'etait mieux)- Sensation de 1.5 en moins bienYoshi CW rempli objectivement le cacher des charges des bons jeux de plates-formes, plein d'idées, quelques bons boss, jouables a 2 mais... voila strictement rien de nouveau sous le soleil, tout a deja été vu et revu, on passe les niveaux sans jamais etre marqué par quoi que se soit et l'enrobage a du mal a suivre ce qui fait qu'une fois fini on a qu'une envie c'est de le ranger.Graphiquement le jeu est vraiment pas net (encore pire en portable), meme si certains niveaux s'en sortent la DA est vraiment pas terrible (ok chacun aura son avis, mais des niveaux fait en bouteilles ou en papier mâché nan merci) et les musiques... les musiques... mais c'est 50% du temps LA MEME MUSIQUE remixée bordel (meme la musique des niveaux post game !!)Le pire etant le 100%... si dans WW il suffisait de retrouver les 5 fleurs par niveaux, ici on vous demandera aussi de recup les fleurs, mais aussi 100 pieces, 20 pieces rouges, finir le niveau avec toute sa vie, puis retourner dans les niveaux chercher les Tipoochies, puis retourner retrouver une piece, puis une autre puis une fois le jeu fini retrouver un perso caché... hé va iech mec !