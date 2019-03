'Sekiro: Shadows Dies Twice' Needs To Respect Its Players And Add An Easy Mode

"Sekiro Shadows Dies Twice doit respecter ses joueurs et ajouter un mode facile"

D'aprèsa besoin d'un mode ''FACILE''Cet aveu de faiblesse du journaliste, il a du prendre vraiment cher dans le jeu pour sortir ça