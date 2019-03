Je rappelle les principaux lieux de consommations (en occident) :



Consoles de jeux vidéo

Jouer sur une console de jeu vidéo + acheter les jeux en physiques séparément.

- Nintendo – Nintendo Switch

- Sony – PlayStation

- Microsoft – Xbox



Jeux vidéo dématériels

Toujours sur console, mais en comptant les jeux dématériels (disponible ou non en physique).

- Nintendo – Nintendo eShop

- Sony – PlayStation Store

- Microsoft – Xbox Store



Jeux vidéo dématériel en location

A mis chemin entre la précédente catégorie et la suivante, vous louez les jeux mais vous les téléchargez sur l'appareil propriétaire, sur le modèle de Netflix).

- Microsoft – Xbox Game Pass

- EA – Origin Access (EA Access sur Xbox One)

- Apple – App Store (à venir pour inclure Apple Arcade)



PC Gaming

Jouer sur votre ordinateurs à des jeux physiques et/ou dématériels (nécessitant de toute manière de passer par un de ces réseaux).

- Valve – Steam

- Microsoft – Microsoft Store

- Blizzard – Battle.net

- EA – Origin

- Ubisoft – Uplay

- Epic Games – Epic Games Store

- CD Projekt – GOG.com

- Apple - App Store (MacOS)



Streaming

Jouer au travers d'un service à distance (vous ne possédez pas le jeu, voire ni même l'ordinateur dans certains cas).

- Valve – Steam

- Nvidia – GeForce Now

- Sony – PlayStation Now

- Microsoft – "xCloud Project" (à venir)

- Google – Stadia (à venir)



Jeux mobile

Jouer sur votre téléphone et tablette.

- Google – Google Play Store

- Apple – App Store

- Samsung – Samsung Galaxy Store

- Microsoft – Microsoft Store

- Amazon – Amazon App Store





Il y a bien d'autres lieux de consommations, comme le récent Discord qui se mets à vendre lui aussi des jeux sur PC. Encore une fois je n'ai mis que les principaux et donc les plus susceptibles de convenir au plus grand nombre à la question.



Vous connaissez aussi probablement Humble Store, notamment pour ses actions caritatives, il y a aussi Amazon avec son Amazon Digital Store et d’autres que je n’ai pas cité, ce ne sont pas des boutiques indépendants puisqu'on y achète des codes à rentrer ensuite seulement dans les Nintendo eShop, PlayStation Store, Steam et cie.



Et puis aussi, même si c'est difficile à caser ici, il y a la dualité "Salles d'arcade" et "Salles de jeux VR" ce dernier j'espère se développera et qui est soutenu par des acteurs indépendants du jeux vidéo. Sans parler et je finirais sur ça du marché mobile japonais avec des boutiques comme Gree, Mobage (de DeNA) ou même DMM (médias incluant jeux vidéo/mobile pour adulte).