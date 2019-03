Pour les plus fragiles, ne lisez pas le premier paragraphe, ça risquerai de perturber votre journée.,Alors il y a des gens qui vont me dire : ah ouais mais ta pas savourer blablabla, franchement aller vous faire enculer sérieusement, vous faite chier avec cette argument de merde qui ne vaut rien, si je savoure pas, je ne jouerai pas, et surtout que un BTA si vous compter le faire qu'une fois, ne jouer pas à un BTA tout comme un Shmup, c'est la rejouabilité le plus important, l'histoire est bon et long, mais c'est pas le plus important dedans.Maintenant que cette petite parenthèse est faite je vais pouvoir parler du jeu qui est une petite tuerie.Le RE Engine quel moteur, quel maitrise, somptueux en 60fps 4k, Capcom a trouver leur moteur miracle et qui va évoluer avec le temps, mais une vrai bombe, c'est magnifique, les cinématiques, les mises en scène, l'éclairage, les effets particuls etc... bref RAS, pareil pour les modèles de personnes qui sont assez réussi.L'école du gameplay c'est chez Capcom et Platinum Game pour les BTA, les mecs ont compris qu'est ce que c'était un gameplay jouissif ou tu t'éclate sur un jeu vidéo.Trois gameplay différent : Nero et Dante pour les personnes qui ont jouer à DMC4 vont retrouver leur marques, même si il y a pas mal de nouveau coup, des nouvelles combinaisons pour des combos de dingue, des nouvelles armes etc... bref le 4 était parfait et complet, le 5 est encore plus et encore plus technique pour sortir de jolie truc (surtout avec Dante).Parlons de V celui que je pestait un peu pour sont design, et bien franchement, c'est limite le personnage que je préfère des 3, le gameplay est assez simpliste mais tellement jouissif avec les 3 invocations, il y a pas vraiment de technique à avoir, juste d'admiré ce que vous faite et que sur l'écran ça rend extrêmement bien, donc pour les neophytes il vont kiffer, mais pour les puristes vont y jouer et kiffer sur le côté bourrin, c'est le moment détente avec ce personnage.alors il y a des bonnes musiques, mais il est vrai que le 3 est au dessus quand même, c'était très electrique, la on reste sur du bon son, mais pas assez mis en avant à part quelques unes sympa.Les personnes qui ont la deluxe vont pouvoir ce faire plaisir en changeant les thèmes.Plus long que les anciens et beaucoup moins chiant que le 4 (pas d'aller retour lol), la on tape dans une dizaine d'heure voir douze heure facile.Bon après on le sais qu'il ne faudra pas s'arrêter la et qu'il y a des choses à déverrouiller comme tout BTA qui se respect, bref grosse durée de vie en perspective.il y a du bon et du moins bon, forcément plus je prend de l'âge et plus je suis un peu plus critique la dessus avec des séquences qui fait "TG c'est magique" mais ça fait le taff, mais on restera quand même un peu sur notre faim, j'en veux plusDire que c'est le meilleur épisode est facile à dire, car forcément il viens de sortir, mais je dirait que oui il a un gros fort potentiel avec du recul que ça soit le meilleur tellement on en prend plein la gueule et que le gameplay est maitrisé, j'aurai juste le regret de l'effet Special Edition (mode turbo etc...) mais à l'heure actuelle DMC reviens en force et ça fait plaisir.Si je devait donner une note : un bon 17 sur 20 parce que c'est de la bombe, et que quand la spécial edition il y aura ou pas, alors ça sera juste épique, mais pour l'heure, c'est le meilleur DMC en terme de qualité, de gameplay, de scénario.