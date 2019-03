La fin de la guerre des consoles proprement dit au détriment de la guerre des catalogues/Services ?

Le ProjetXCloud l'arme de destruction massive du géant americain.

Vers de nouvelles acquisitions de studios de jeux.

Bye Bye Microsoft Studios ! Place aux Xbox Game Studios !

Nintendo X Microsoft: Le mariage annoncé enfin officialisé ?

Halo Infinite en taille patron !

Xbox Scarlet: Le commencement d'une nouvelle ère chez Xbox

NB: Tout porte a croire qu'on aura d’avantage qu'un simple teaser comme la Xbox Scorpio en 2016 mais au moins une présentation d'une partie des specs, et du nom définitif de la console. La console est en développement intensif depuis fin 2017. Halo infinite annoncé "Cross-Gén" nous voyons mal Microsoft montrer du gameplay d'une version Xbox One

Le Xbox Game Pass comme pierre angulaire de la conférence.

Microsoft est ultra actif pour ne pas dire à donf depuis la fin d'année dernière dans l'actualité vidéo ludique. Entre les rachats de studios afin d’étoffer leur catalogue First Party, le Xbox Game Pass, le mariage annoncé avec Nintendo, l'annonce de la Xbox Scarlet, le projet Xcloud. L'E3 2019 coté Xbox s'annonce chargé.Ce n'est plus un secret pour personne le marché du Jeux vidéo semble de plus en plus tendre vers les services. Microsoft avec leur Xbox Game Pass veulent toucher les 2 milliards de joueurs à travers le globe et rendrait le Xbox Game Pass disponible en plus de la Xbox sur tout les appareils mobiles via Streaming.La fin des exclus Xbox ? Non, loin de la même. Microsoft veulent simplement copier le modèle Netflix a savoir une application qui sera disponible sur tout les appareils avec des jeux qui sortiront exclusivement sur leur catalogue Xbox Game Pass, à l'instar de Netflix et les films/Serie Orifinal Netflix qu'on ne retrouve pas chez Amazon Prime Vidéo, donc ne vous attendez pas a voir Halo Infinite sur le PS Now par exemple. La fin de la guerre des consoles au détriment de la guerres des catalogues ?Pour mener a bien leur projet de toucher les fameux 2 milliards de joueurs sur la planète avec le Xbox Games Pass. Microsoft dispose d'une véritable arme de destruction a savoir le projet XCloud qui permettrait via ses serveur azures de proposer une expérience streaming en qualité console sur tout les appareils. Selon quelques insiders, Microsoft lancerait le Xcloud des la fin d'année 2019. On peut sans trop de doute penser que Microsoft officialisera la date de lancement lors de la conférence.La firme de Redmond ne s'en est pas caché, ils sont actuellement en pourparler avec de nombreux studios afin d’étoffer leur catalogue d'exclusivité Xbox et Xbox Game Pass. Selon Klobrille insiders qu'on ne présente plus affirme que Microsoft serait en négociation très avancée avec quelques studios. De nombreuses rumeurs parlent de Relic Entertainment, Pirhana Games, Dontnod, Asobo Studio, Turtle Rock Studio, Bluepoint Games, Ready At Dawn, ou encore IO Interactive. Selon lui certains des rachats seront plus surprenant que d'autres. Affaire à suivre.Matt Booty l'a clairement signifié lors du dernier Inside Xbox, il aura beaucoup a nous dire sur les Xbox Game Studios lors de l'E3. Verront nous enfin le retour de Fable par Playground Games ? Du reboot de Perfect Dark dont deux sources au aurait confirmé le développement à IGN US ? Le nouveau Rare ?Avec le Xbox Live qui arriverait sur Switch afin de facilité de le travaille des developpeurs pour le Cross-Play deux titres Xbox arriverait sur Nintendo Switch: Cuphead et Ori And the Blind Forest. Mais d'aprés d'autres bruits de couloir le Xbox Game Pass via Streaming à l'instar des Smartphone, tablette et PC arriverait aussi sur la console de Nintendo.Nulle doute que la conférence Xbox E3 devrait nous en apprendre plus sur ce fameux partenariat qu'on pourrait déjà qualifier de historique entre les deux firmes. Un intervenant de Nintendo durant la conférence du géant vert ? C'est n'est plus si impensable désormais. Il est bon de noter que selon JV.Com leur sources n'ont pas voulu leur parler de "deux sujet" en particulier car ce serait vraiment énorme.Pour finir un personnage de Splatoon aurait été aperçu sur le tableau de bord du Xbox Live par plusieurs utilisateurs avant d’être retiré très rapidement.Le renouveau attendu ? D'aprés plusieurs 343i et quelques insiders pour le moins fiable comme Brads Sam Halo Infinite inclura un système de choix, ainsi que des élément RPG.Microsoft voudrait faire de Halo un FPS +++ ? Ce n'est pas impossible, on parle également d'un monde beaucoup plus ouvert qu'auparavant.De nombreux indices laisse a penser que Martin O D'onnell le compositeur original de la série pourrait faire son grand retour. Pour finir, selon les informations de JV.Com le jeu serait Cross-Gen et sortirait des le lancement de la Xbox Scarlet.Selon JV.Com Microsoft levera le voile sur la Xbox Scarlet durant l'E3 2019. Avec une gamme de consoles: Deux pour être précis.Une première nommé Lockheart en interne serait dépourvue de lecteur et serait d’avantage faite pour le jeu en streaming et dématérialisé et également moins cher.Tendis que le gros morceau de "cette gamme" Xbox Scarlet serait la Xbox Anaconda. Elle disposera d'un lecteur, et aurait une puissance graphique faramineuse, mais vendu plus cher. En interne Microsoft qualifierait cette Xbox Anaconda pour joueurs hardcores.On sait également que l’équipe en charge de la Xbox Scarlet n'est autre que l’équipe ayant conçu la Xbox One X qu'on qualifierait de quasi parfaite.Mais quel serait la plus value de la Xbox Scarlet sachant que le Xbox Game Pass sera dorénavant disponible partout ?Et bien c'est simple. Proposer l'expérience Xbox ultime. L'expérience en natif sans dépendre d'une connexion internet, une bibliothèque physique et dématérialisé que le joueur détient et surtout l’assurance d'avoir tout les jeux éditeurs tiers day One en plus des exclusivités Xbox dans les meilleurs condition possible.Un raz de marée de jeux risque d’être annoncé pour le Xbox Game Pass lors de la conférence E3. Au XO 18 pas moins de 16 jeux ont été annoncées pour le programme, il est donc légitime de penser qu'a l'occasion de l'E3 la firme de Redmond grossissent encore leur catalogue. Selon quelques Insiders, de grosse annonces sont attendue et ce serait pas juste l'ajout de 2-3 jeux selon eux.En tout cas quoi qu'il en soit, on peut s'attendre a des jeux sortie de nulle part comme Void Bastard de Blue Manchu qui a fait sensation durant le XO 18 ainsi qu'a des jeux AAA plus ou moins récent comme Shadow of the Tomb Raider qui a rejoint le programme seulement 3 mois et demi âpres sa sortie.Même en mettant de cotés les dires de JV.Com ou encore des insiders comme Klobrille ou Brads Sam qui annoncent deja que cette conférence "Xbox E3 2019" ne sera pas comme les autres. Il sera intéressant de juger l'orientation même du constructeur pour la prochaine génération de console.Cette édition 2019 pourrait incarner l'aboutissement de tout le travail de fond qui à été fait depuis l'été 2014 et la prise de fonction de Phil Spencer et son équipe.