Jamais deux sans trois… L’année prochaine, ça change. Promis.



LES JEUX QUI SONT PAS DANS LE TOP 13













Nom d'un Kratos Hirsute !! Si c'est pas une belle liste, je sais pas ce que c'est ! En sachant que vous noterez l'absence d'autres titres marquants tels Below, God of War, Forza Horizon 4 ou Spiderman…

Bad North

Iconoclasts

Minit



LES CHEVALIERS DE L’ANNEE 2018





RED DEAD REDEMPTION 2

(PC Youtube Special Edition, PS4, X.One)

(PC, PS4, X.One)





MINI METRO

(Mobiles, PC, Switch)

(Mobiles, PC, Switch)





SALT’N SANCTUARY

(PC, PS4, Switch, Vita)

(PC, PS4, Switch, Vita)





HYPER LIGHT DRIFTER

(PC, PS4, Switch, X.One)

(PC, PS4, Switch, X.One)





DARKEST DUNGEON

(PC, PS4, Switch, X.One)

(PC, PS4, Switch, X.One)





JETTOMERO: HERO OF THE UNIVERSE

(PC, PS4, Switch, X.One)

(PC, PS4, Switch, X.One)





INTO THE BREACH

(PC, Switch)

(PC, Switch)





MARK OF THE NINJA REMASTERED

(Multi)

(Multi)





MONSTER HUNTER WORLD

(PC, PS4, X.One, ̶S̶w̶i̶t̶c̶h̶)

(PC, PS4, X.One, ̶S̶w̶i̶t̶c̶h̶)





THE END IS NIGH

(PC, Switch)

(PC, Switch)





HITMAN 2

(PC, PS4, X.One)

(PC, PS4, X.One)





CIVILIZATION VI

(Mobiles, PC, Switch)

(Mobiles, PC, Switch)





ET LE GOTY EST AU FINAL...



GILETS JAUNES

(France et dans le reste du monde occidental bientôt)



Véritable gilet jaune du 8 décembre, porté à Paris
(France et dans le reste du monde occidental bientôt)

Bonne fin d’année civile à tous !