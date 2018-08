Kingdom of Loathing

Asymmetric

accueil triomphal sur PC



Comme évoqué précédemment, et même si vous n’avez pas fouillé votre maison en début de partie, le jeu saura vous indiquer son ton dès les premiers écrans.



L’univers est bourré de descriptions, prétextes pour l’humour absurde que distille continuellement le jeu.

retient vos actions

Canyons et autres merveilles de l’Ouest en noir et blanc

Cimetières, grottes, mines, voies ferroviaires, canyons, forts militaires et autres endroits typiques des westerns seront au programme dans votre traversée vers l’Ouest. Bien que sommaires, les paysages ont tous leur touche et sont surtout propices à de multiples détournements et gags. Si leur aspect graphique restera simple, ils ont tous bénéficié de descriptions uniques et chacun d’entre eux aura son histoire et ses propres quêtes. Rien n’a été posé au hasard, et si certaines pancartes seront juste là au nom de l’humour, des plus loufoques pourraient cependant très bien servir à l’accomplissement de certaines quêtes.











La carte comporte de nombreux lieux : vous les découvrirez par les indications des PNJ, des cartes au trésor trouvées ou bien encore par l’exploration.

Vous pouvez en effet, plutôt que d’aller d’un point A à un point B, décider d’arpenter vos environs et ainsi tomber sur des nouveaux sites.

ne disposent pas de traduction française

West of Loathing semble être une œuvre paresseuse de prime abord, mais les quinze premières minutes vous mettront tout de suite dans le bain : les développeurs ont choisi de se focaliser sur la richesse du jeu, sur son écriture et son monde plutôt qu’une surenchère technique. On se prend très vite aux péripéties de notre aventurier et les surprises et rires contenus ne manqueront pas durant votre dizaine d’heures de jeu. Un excellent RPG, avec de véritables choix, pour un tout petit prix (10€), et qui dote la Switch d’un titre singulier et peu commun.

8/10, parce que des titres aussi originaux et réussis ne courent pas la pampa, et sont une véritable force pour la richesse d’un catalogue.

Les points positifs:

- Ecriture au top, avec de l’humour, et qui fait mouche sans jamais sombrer dans un côté forcé

- Bourré de secrets et quêtes secondaires

- Bonne bande-son

- Patte graphique qui fonctionne



Les points négatifs:

- Une DA qui rebutera les plus « esthètes » d’entre vous

- Aventure relativement courte pour qui ne cherchent pas les quêtes secondaires et secrets

- Les allergiques à la lecture feraient mieux de passer leur chemin

Captures d'écran effectuées sur Switch, en mode portable.