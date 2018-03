Switch : résumé complet du Nindies Showcase

Le Direct Switch sur les indépendants (aussi appelé Nindies Showcase pour les puristes) a donc eu lieu il y a quelques heures et pour ceux qui n'ont pas suivi les quelques minutes de show, en voici le résumé complet avec toutes les annonces à retenir, en plus de celles qui ont eu lieu en dehors.Lancé en 2012 sur PC et 360,aura droit à un remaster surprise pour cette fin d'année, avec au programme une refonte aussi bien sur les visuels, l'audio, les cinématiques et les effets/ Le titre inclura son extension ainsi qu'un mode New Game +.Encore en format Early Access sur Steam, le versus fightingarrivera dans sa version définitive cet été sur PC, PS4, mais également sur Switch comme annoncé durant le Nindies. La particularité du communiqué ? Des développeurs qui se plaisent à dire que le jeu est aussi fun à jouer avec une manette qu'avec un clavier et même une guitare de Guitar Hero. Soit.Développé par le studio Berzerk (!),est donc un « shoot'em up musical jouable en coop, jusqu'à quatre en local et même en ligne ». Rien que ça. Et voilà qu'on nous dit même qu'on pourra utiliser ses propres musiques, jusqu'à pouvoir contacter le studio (dembeats@justshapesandbeats.com) pour proposer vos propres sons qui seront peut-être intégrés dans le jeu de base.Prévu pour cet été.est un twin-stick shooter avec plein de zombies, ce qui tombe bien vu le nom du studio (Zombies Dynamics). Les joueurs pourront donc découvrir au printemps ce titre qui sent déjà bon le challenge comme le montre le trailer ci-dessous.Chez les indépendants, on peut tout se permettre, preuve en est dequi compte nous faire jouer une boule de billard qui quitte sa table pour aller voir le monde, qui est en fait une sorte de jeu de billard géant. Du coup, dans chaque zone, il faudra dégommer huit boules mais également affronter des « boules monstres » et des « boules ballerines ».Tout un programme, et ça sort cette année.Après la boule de billard, que diriez-vous de la poule qui pond des bombes ? C'est le concept de, un platformer pas comme les autres qu'on vous laisse découvrir ci-dessous en attendant le lancement prévu l'été prochain, à un prix encore inconnu.L'une des grosses surprises de ce Nindies fut l'annonce d'un Remaster pour, titre bien connu des joueurs PC qui reviendra donc courant mai sur Switch avec un mode inédit (Shuffle), mais également sur PC, PS4 & One.Succès critique sur PC et mobiles,reviendra au printemps sur Switch dans une version qui combinera donc les deux épisodes.Derrière son coté minimaliste se cache un concept très simple : vous êtes le souverain, et allez passer votre temps à faire des choix pour le peuple, avec toutes les conséquences que cela peut impliquer pour l'avenir du royaume et votre propre dynastie.Les platformer qui refilent de grosses gouttes de sueur, c'est une spécialité des indés etne devrait pas déroger à la règle comme le montre ce premier trailer où l'on nous indique la présence de trois modes (dont un pour l'histoire et un pour le speedrun), et une sortie prévue le mois prochain sur Switch ainsi que sur PC.Autre originalité,, un titre qui se permet de mixer le Point&Click et le RPG, en monde ouvert d'ailleurs, le tout avec un rendu graphique qui semble faire l'apologie de Paint.Le développeur indique bien que le contenu sera au rendez-vous malgré le doux prix (11€), et qu'il s'agira d'une exclusivité Switch dans l'univers consoles, le titre devant aussi sortir sur PC/Mac/Linux/iOS, pour le printemps dans tous les cas.On oublie les pixels et les délires WTF pour quelque chose d'un peu plus mignon avec le simplement nommé, un puzzle game dont le principal intérêt sera le jeu en coopération même si le studio promet qu'il sera possible de s'en sortir en jouant seul.Il n'y aura pas trop longtemps à patienter puisque ça sort aussi pour ce printemps.Le studio Sabotage s'est souvenu qu'à une époque, les jeux de ninja, ça avait la classe, et il n'y avait pas de raison qu'il en soit de même aujourd'hui. Donc voici, un Metroidvania qui vous fera passer d'un design 8 à 16bits. Comme ça, pouf.Prévu sur PC et Switch pour cette année, sans plus de précisions.Dans le domaine des rogue-like, Plausible Concept veut tirer son épingle du jeu avecdont les bases seront le jeu de stratégie en temps réel avec tout les mécaniques propres au premier genre cité :- un commandant mort, il est perdu à jamais.- tous les commandants morts, c'est game over.- heureusement, plus vous êtes bons, plus vous repartirez avec des bonus importants pour le rush suivant.Prévu pour cette année sur tous les supports.Versus Evil arrive sur Switch en annonçant que les trois épisodes desortiront cette année : le troisième en été et les deux autres logiquement un peu avant, puisque le studio se charge de nous rappeler que vos choix dans les deux premiers épisodes auront une incidence dans le final.Et en plus de ça :arrivera sur la console cette année.sera porté pour cet été.On vous laisse en outre avec de nouvelles images d'un certain, également indépendant à sa façon.