Eurogamer : au départ, SEGA voulait proposer un remake graphique de Shenmue I & II HD (vidéo)

Disponible depuis cet été,a permis à la franchise de se faire connaître à un plus grand nombre, en dépits de quelques bugs globalement corrigés, mais surtout un rendu qui en a freiné quelques uns vu qu'il s'agit d'un simple remaster.Et ironie, Eurogamer nous apprend selon ses sources qu'avant même cette compilation, SEGA planchait sur un remake un peu plus travaillé comme le montre cette vidéo de Digital Foundry, avec un meilleur travail sur les textures, le jeu d'ombre et de lumière mais également certains aspects comme des éléments 3D au lieu de simples textures apposés.Un remake graphique annulé en cours de route, apparemment pour des raisons de budget et de temps, le chantier prenant trop de retards pour cette petite équipe qui fut la même que celle en charge de la compilation livrée en magasin.Eurogamer a néanmoins tenté de demander à SEGA davantage d'informations sur ce projet annulé et nous tiendra au courant en cas d'éventuelle réponse.