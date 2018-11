4X

Vous pourrez étudier le terrain durant les tours de l’IA, comme vous pouvez le constater ci-dessus



Vous pouvez constater sur cette capture de fin de partie que le territoire ne contient pas que des fermes ou des mines.

Merveilles, quartiers, tout ça va devoir cohabiter avec vos exigences productivistes.



Exemple des grands personnages culturels : Van Gogh. Vous pourrez lui faire peindre deux tableaux, si vous avez les musées nécessaires pour exposer ce type d’art. Chacun apportera des points de culture mais aussi des points de tourisme. Les écrivains, compositeurs, sculpteurs et autres fonctionnent sur le même principe.



A l’image des quartiers, les Merveilles prennent maintenant un emplacement à l’extérieur de la ville proprement dite.



Notez l’emplacement de départ de ma civilisation et de ma voisine…

Civilization 6 est un excellent portage auquel on ne pourra reprocher que la non-inclusion du DLC Rise & Fall et une IA toujours aussi barrée, avec sa triche habituelle et ses comportements peu cohérents parfois. Les tours de cette dernière sont rapides (une vingtaine de secondes, sur cartes de taille normale), le jeu répond au poil, les ajouts de quartiers modifient profondément la dynamique de construction et l’existence d’une horloge intégrée transforme le jeu en GotY 2018. Vous voulez une note ? Ok. GotY/10 . Je vous laisse, j’ai une nuit à niquer

Ah oui, dernière chose, le jeu est bien entendu dispo en français , ne vous fiez pas aux captures d'écrans.

Les points Age d’Or :

- Civilization. Sur (trans)portable

- Le principe des quartiers

- Ne plus pouvoir empiler les unités sur une case

- Encore plus de synergies possibles…

- … Avec une durée de vie démente donc pour ceux qui accrochent



Les points Age Sombre :

- Pas de mode en ligne (uniquement local)

- Pas de Rise & Fall inclus dans cette version

