Un bestiaire stressant (vu leur gueule en même temps…) :









L’histoire :





Au début, tu te dis bon ok le vieux écrit une lettre à sa douce, il rêvasse au bord de sa cheminée, tout va. Puis tu te rends compte qu’il a l’air de lire des trucs bizarres l’ancien.



Là tu te dis bon ok, c’est Mineurs Simulateur 2018 en Lorraine, même si tu gardes en tête les lectures du vieux, puis tu vois cette porte…



Comme un connard ça franchit le seuil et là ma foi, faut bien l’avouer, mais en fait Usain Bolt n'est pas le véritable recordman du monde du 100m, c'est ton aïeul le véritable champion de la discipline.



Voilà. Vous voyez l'ambiance ? Et qui va devoir nettoyer tout ce merdier ? Gagné, c'est cette bonne patte de Bibi



Vous pourrez surprendre vos ennemis parfois (chacun de vos personnages agira avant vos adversaires sur le premier tour) mais l'inverse est valable aussi (en cas de luminosité faible) / De nombreux artefacts seront rencontrés au cours de vos missions, parfois porteurs de butins parfois porteurs de mauvaises surprises (maladies, hémorragies, empoissonnements…)

La barre des 100 points de stress a été franchie : diverses afflictions vous frappent alors, rendant encore plus compliquée la suite de votre aventure. Parfois la chance vous sourira cependant (au centre)



Vos coups portés possèdent parfois des spécificités (saignement, empoisonnement, debuff..)

Le portage Switch :

Initialement prévu pour une jouabilité souris/clavier, le titre était parfaitement jouable sur consoles Sony, moyennant des combinaisons de boutons simples (pour équiper les différents bijoux sur les personnages par exemple). La version Switch bénéficie à la fois des bienfaits de la version PS4, à savoir l'utilisation des 4 boutons de tranches et la possibilité de s’affranchir de cette saloperie de tactile arrière sur Vita, et des bienfaits de la portable de Sony, à savoir son côté portatif et tactile en façade, tout en bénéficiant, grâce à son plus grand écran, d’une meilleure lisibilité pour ceux que la taille de la police rebutait. Les temps de chargement sont plus rapides que sur cette dernière (comptez une quinzaine de secondes pour se lancer dans une expédition) et l’on regrettera juste le fait de devoir sélectionner l’utilisateur Switch lorsqu’on revient à l’écran titre. Les bugs qui avaient émaillé le lancement sur l’écosystème Sony sont absents de cette version, du moins je n’en ai pas rencontré durant la soixantaine d’heures passées dessus.



Le jeu est en tous points identiques aux autres versions sinon, avec le mode « Radiant » disponible dès le début : outre l’ajout de (violents) nouveaux ennemis dans les donjons de difficulté « vétérans », d’une nouvelle quête aléatoire, de nouveaux bâtiments vous permettant d'améliorer les capacités de différentes classes ou objets, le mode permet surtout de raccourcir le grinding décrié par certains sur le mode normal du jeu (« Darkest »). La version NG+ (« Stygian ») est aussi disponible dès le départ (limite de semaines et de morts pour terminer les 4 aventures du Darkest Dungeon), le français est disponible pour tous les allergiques à l’anglais et la version physique du jeu contient l’intégralité des DLC sortis à ce jour, comme expliqué en intro. 3 emplacements de sauvegarde sont disponibles, comme sur les autres consoles.

Pour ceux que la « difficulté » rebuterait, rappelons que le jeu est très largement configurable dans les options, avec la possibilité de supprimer diverses mécaniques afin de rendre le jeu plus facile (les cadavres, les coups critiques des ennemis…). Un très bon portage qui fait donc honneur à la qualité du jeu.

Résumé:

La complexité et les innombrables interactions possibles entre tous les systèmes de jeu font de Darkest Dungeon une pépite indispensable à tout fan de RPG, si la rude courbe d’apprentissage ne vous effraie pas, et si un gros scénario avec moults dialogues et protagonistes n’est pas primordial pour votre plaisir de jeu. On en a beaucoup fait sur la difficulté du jeu : la précédente nommée en est l’explication. Sa patte graphique, sa bande-sonore exceptionnelle avec un narrateur, Wayne June , qui distribue des phrases cultes tous les 3 pas et sa durée de vie transforment le titre en totale réussite. Clairement l’un des meilleurs RPG de ces dernières années, et une expérience qui vous restera à l’esprit aussi sûrement que celles vécues par vos personnages les marquent. 9/10, quelque soit le support de jeu.

Les points angéliques :

- Graphiquement superbe, avec un enrobage sonore et narratif tout aussi réussi

- 17 classes de personnages réellement uniques, aux synergies sans fin

- Les principes du stress, de la luminosité et des interactions avec les artefacts croisés

- Très bonne durée de vie

- Dispo en français (textes uniquement)

- En mode portable, 5h d'autonomie



Les points démoniaques :

- Ne vous attendez pas à des animations de folie, c’est sommaire (mais ça a du punch)

- La courbe d’apprentissage qui peut en rebuter certains

- 6 zones différentes (avec le DLC), ça risque de tiquer pour ceux qui auraient souhaité plus de variété

Captures d'écran en 720p (soit la définition du mode portable, quant à la réso' du mode salon, aucune idée, je n'y ai pas touché).