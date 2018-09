Avis





Nous sommes en 35 après Mario Bros. Toute l’industrie est envahie par des graphismes de plus en plus époustouflants. Toute l’industrie ? Non, un groupe de vaillants développeurs continue à résister à l’envahisseur et à se concentrer sur les mécaniques de jeu proprement dites. Au centre, vous pouvez admirer le plus bel écran du jeu.



Au centre, un PNJ attachant et énervant à la fois, grâce à la mécanique des 60 secondes. A gauche et à droite, de l’art moderne.

Minit cache sous son aspect dégueulasse un petit jeu d’aventure généreux et parfaitement agencé. On pourra lui reprocher une durée de vie extrêmement courte par rapport à son prix (entre une et deux heures, avec un mode NG+ disponible qui change grandement la dynamique du jeu cependant) mais le joueur ressortira de cette paire d’heures satisfait de son expérience et admiratif du monde créé par rapport à la mécanique des 60 secondes. Un bon 6/10, grâce à l’enchainement de ces minis sessions de jeu laissant une sensation d’inachevé et poussant ainsi le joueur à repartir immédiatement à l’aventure pour boucler dans le temps imparti les nouveaux objectifs que chaque minute ne manque de faire apparaitre.

Les points éternité :

- PNJ attachants

- La mécanique des 60 secondes

- Truffé de secrets

- L’organisation de l’univers et de ses quêtes

- NG+ plus élaboré que bien d’autres



Les points papillon :

- Graphismes dégueulasses

- Anim’ succinctes

- Un poil cher

Captures effectuées sur Switch. Le jeu vaut 10 balles.