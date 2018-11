l’affaire des 100h par semaine

Les étoiles semblaient pourtant alignées...

Vous allez en prendre plein les mirettes au cours de vos aventures.

Réalisme ou poudre aux yeux ?

Beaucoup ont parlé de réalisme pour justifier l’agilité d’Arthur Morgan, bien moindre que John Marston dans le « premier », ou l’ergonomie toute particulière du jeu.

Une argumentation qui semble difficilement faire sens lorsqu’on constate, après quelques heures passées sur le jeu, que les mouvements ne prennent jamais en compte l’urgence ou la gravité de la situation par exemple. L’adrénaline semble en effet ne pouvoir être secrétée par votre héros et ce dernier aura la fâcheuse manie, alors qu’il est assiégé par 20 ennemis, de dérouler ses mouvements de la même façon que lorsqu’il est paisiblement en train de faire ses courses dans les bourgades visitées. Un manque de contextualité des animations qui aura tendance à faire criser les plus exigeants d’entre nous et devrait sortir même les plus indulgents du soi-disant « réalisme ». Toute une foule de détails vient briser ce sentiment aussi sûrement que votre héros jette les bouteilles d’alcool sur des rochers (oui, l’écologie à cette époque, c’était pas vraiment ça) : alors que vous sprintez vers votre canasson, poursuivi par les balles sifflantes des nombreux antagonistes que vous vous créerez, le chevauchement de l’animal se fera au même rythme que si vous aidiez votre grand-mère grabataire à monter dessus ; il en sera de même pour la fouille des corps, etc.

Nuls évènements ne provoquera une modification de la vitesse des animations et vous aurez malheureusement bien vite l’impression d’avoir affaire à un neurasthénique impertubable, quelque soit son environnement.



Second élément, particulièrement mis en avant durant la communication pré-sortie, le côté RP du jeu est totalement facultatif : entre la quantité effarante de potions que vous récupérerez à droite à gauche pour remonter votre barre de vie, d’endurance et de sang froid, sans compter la possibilité de les confectionner, se nourrir sera plus qu’optionnel. Il ne semble y avoir de conséquences au fait d’être en surpoids ou maigres : pas d’affaiblissement, pas de vitesse de déplacement ajustée en fonction… Seule l’ingestion plus que déraisonnable d’alcool occasionnera un véritable impact sur le gameplay. La gestion du camp est à l’avenant : même si vous ne faites rien pour aider vos compagnons, vous ne récolterez que quelques remarques désobligeantes, sans conséquences sur le déroulement du jeu.





La chasse fera appel à plus de finesse que d’autres activités. Choix du fusil (pour ne pas endommager les proies), qualité du gibier (à observer préalablement), parfums pour l’attirer ou couvrir votre odeur… Un bel ajout malheureusement perfectible en de nombreux points.

La chasse, qui aurait pu donner lieu à quelques sessions de RP mémorables, est un gâchis similaire : vous ne pourrez partir par exemple avec une charrette afin de ramener plus d’une carcasse d’animal lors de votre retour sur le camp ou lors de la visite du boucher ou trappeur. Il est aussi curieux de pouvoir empiler 150 peaux de daim et de ne pouvoir transporter qu'une seule peau d'alligator: si le second cas est compréhensible d'un point de vue "réaliste", le premier ne l'est pas. Vous ne pourrez non plus entrainer avec vous quelques uns de vos compagnons afin de rabattre du gibier, hors missions secondaires spécifiques. Enfin, au bout de 200 animations de dépeçage visionnées (rassurez vous, sa longueur n’est pas réellement relative à la taille de l’abattu), certains regretteront l’impossibilité de la zapper.





Le système de primes est un élément intéressant mais qui donnera lieu à quelques incohérences

Les primes sur votre tête occasionneront peu de gênes dans vos activités : hors rares chasseurs de primes croisés durant vos trajets, on vous servira de la même manière que vous soyez un tueur sanguinaire ou un hors-la-loi au grand cœur, aucune échoppe ne vous sera interdite, vous aurez les mêmes possibilités d’action et d’évènements. Il aurait été judicieux (?) que le comportement plus ou moins sociopathe de votre avatar entraîne de plus grosses conséquences sur le déroulement du jeu que des anecdotes. En dehors d’une perte d’honneur, qui a pour effet d’augmenter le prix des achats, et de rendre les PNJ plus antipathiques à votre égard, je n’ai pas trouvé de modifications profondes entrainant de véritables effets négatifs.



En espérant donc un mode survie, à l’instar de la récente MàJ de Prey, afin de donner au joueur la possibilité de réellement devoir agir comme le hors-la-loi généreux qu’Arthur est, tiraillé entre ses besoins et ceux des personnes qu’ils aiment.

Les quêtes annexes

Si le scénario principal pourra être discuté, les quêtes annexes devraient quant à elle mettre tout le monde d’accord. Toutes scénarisées, doublées, émanations parfaites d’une fin de siècle qui chamboule le vieux monde, elles contribuent à installer divers enjeux sociaux et culturels de l’époque. Tour à tour drôles, tragiques, pathétiques ou compatissantes, leur variété permet de saisir les diverses dynamiques à l’œuvre durant cette époque de transition vers l’hégémonie du capitalisme industriel et financier.





Science, recouvrement de dettes, rendez-vous romantique… L’éventail des quêtes secondaires est aussi large que l’univers créé.

Si certains youtubers ont défrayé la chronique et permis aux médias d’avoir leur petite tempête de merde hebdomadaire, elles sont pourtant, bien qu’étant abordées de manière succincte et sans véritable profondeur, évocatrices de différentes problématiques de cette fin de siècle. Le rôle des noirs dans le Sud ex-esclavagiste, les dynasties bourgeoises, la place des femmes, les méandres de l’administration fédérale, le rôle grandissant des banques au sein de l’économie, on ne peut pas reprocher à Rockstar d’avoir essayer de couvrir un large spectre de l’avoir fait avec une approche épurée, judicieuse par sa finesse, que l’on aimerait voir reproduit à l’avenir. Ce qui en fait incontestablement une grande réussite du titre et contribue à immerger le joueur dans cette fin de siècle décidemment impitoyable.



Les cinématiques sont toutes affublées de bandes-noires du plus bel effet, bien que la narration soit aussi extrêmement présente dans les phases de « jeu »

Après avoir essoré le jeu aussi sûrement qu’il vous essorera par ses travers, on ressort avec un sentiment ambivalent de cette œuvre : tour à tour géniale, que ce soit dans les fulgurances du scénario, les missions avec certains de vos compagnons ou pour la claque visuelle continue, pathétique avec ses scripts ou le comportement de certains personnages, exaspérante avec son gameplay vieux d’une décennie ou ses allers-retours forcés, Red Dead Redemption 2 est un grand jeu malade. Grand par sa prétention à décrire un univers maintenant disparu, ses tenants et ses aboutissants, gigantesque même par ses graphismes, sa photographie et l’ambiance époustouflante permanente, mais malade de son parti-pris sur les animations et le gameplay, de n’avoir su pousser jusqu’au bout certains de ses (potentiellement intéressants) systèmes, d’un scénario qui aurait gagné à être plus soutenu et moins prévisible. Un jeu de 2008 engoncé dans un écrin resplendissant, qui fera regretter aux plus exigeants joueurs ce potentiel révolutionnaire si les systèmes et mécaniques de jeu avaient été à l’unisson de la réalisation.

6/10, en sachant que vous pouvez retirer un point si le gameplay est primordial à vos yeux et que vous pouvez en ajouter trois si la ballade est plus importante que la façon de marcher, et que le narratif prime sur le reste.

Les points Beaver’s Creek :

- Somptueux (grâce à une luminosité exceptionnelle)

- Distance d’affichage : du jamais-vu jusqu’à présent

- L’Amérique recréée virtuellement

- Bande-sonore magnifique de justesse

- Pour une poignée de missions légendaires…

- … avec des personnages secondaires tout aussi réussis (Sadie, Charles…)

- Une IU épurée magnifiant le jeu

- Le journal intime d’Arthur, pour revivre chronologiquement vos aventures et découvertes

- Quêtes annexes particulièrement réussies

- Le mode cinéma pour les (interminables) trajets vers l’objectif



Les points Blackwater :

- Missions scriptées au-delà du raisonnable

- Un début de chapitre 5 que même 2007 rejette

- Red Dead Redemption ou Red Courier Redemption?

- Des momentums brisés

- Histoire cousue de fil blanc

- Transitions climatiques trop abruptes

- Gameplay lourd, pataud, avec de gros problèmes de masques d’interactions

- Pas de gestion de la course de l'analogique pour la vitesse de déplacement

- Role-Play facultatif

- Ca rame en ville

