Hyper Light Drifter

Heart Machine

Les cinématiques hallucinées

Nul besoin de compréhension de l’anglais, bien que le jeu soit disponible en français, pour comprendre le scénario : tout se passera via du visuel et du sonore plutôt que par des dialogues ou des écrits. A l’image de l’intro (ci-dessous, en partie), quelques images suffiront. Un véritable tour de force, qui laisse la part belle à vos neurones et votre imagination pour recoller les morceaux du puzzle.









Une expérience qui tourne mal, une apocalypse meurtrière… Du classique dont le traitement l’est beaucoup moins.



Point de texte dans l’univers d’HLD : bulles graphiques et environnements seront vos principales sources informatives.









Malgré des graphismes simplifiés, HLD arrive à proposer des paysages variés et parfois saisissants.

pour la version Switch



Vous devrez activer 4 monolithes avant de pouvoir affronter le boss final



Les stèles, gemmes, clés et autres modules à découvrir seront la principale difficulté de l’aventure si l’on vise le 100%, du moins avant le NG+



Les points de sauvegarde manuels/téléportation (au milieu) régénéreront votre énergie en contrepartie de la réapparition des ennemis vaincus

Hyper Light Drifter est un (très) grand indé et une œuvre mémorable. Ni Metroidvania ni clone de ses influences, il est un captivant jeu d’action-aventure narrativement et sentimentalement bien plus fort que des œuvres plus bavardes, auquel on pourra juste reprocher une durée de vie (pour les plus directs d’entre nous) un peu courte, soit le symptôme d’une création indéniablement réussie.

Si une note devait être attribuée à ce travail d’orfèvre, ce serait 9/10 ; parce que le tout est plus que la somme de ses parties, qu’une telle harmonie est chose suffisamment rare pour être saluée et que même si le portage Switch est améliorable, le jeu n’en reste pas moins l’une des plus belles réussites de ces dernières années.

Les points supersoniques :

- Une DA plus efficace que ce que laisse penser son style

- Niveaux littéralement truffés de secrets

- Combats intéressants, exigeants sans être injustes

- Bande son magistrale

- Le sentiment de désolation douce installé par le jeu, à tous points de vue



Les points subsoniques :

- Fluidité prise en défaut (sur Switch)

- Une carte clairement créée par l’antagoniste final

- Durée de vie courte en ligne droite (une dizaine d’heures)

- Peu d’énigmes véritables







Captures effectuées sur Switch (les 6 premières images) et PS4 (le reste, mais la fidélité graphique n'est pas prise en défaut). Le jeu vaut 20 balles.