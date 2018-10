Avis





Bomb Chicken

Nitrome









Parce que 30 secondes de vidéo résumeront mieux le jeu que le paragraphe à venir…



Des boss, grand classique aussi présent dans le jeu, mais subverti à la sauce BC.

Bomb Chicken devrait ravir tous les amateurs de jeux de plateforme/réflexion. Pas question de jouer les poulets sans tête avec ce titre, les maigres capacités de votre gallinacé exigeront en effet d’agir judicieusement pour surmonter le très bon level-design des (courts) tableaux à surmonter. Mignons jusqu’au point de rendre la mort des ennemis rigolote, la DA, les animations et le pixel-art créé sont le second gros point fort du jeu. Un petit 7/10 mérité, en espérant que le jeu rencontre son succès et ne soit que le premier d’une longue série de jeux aussi bichonnés et amusants.

Les points AOC :

- Beau Pixel-art, soigné et animé avec humour

- Le principe de ne pouvoir sauter…

- … Et donc d’utiliser des bombes pour s’élever…

- … Avec des conséquences parfois mortelles

- Les gemmes secrètes qui poussent le level-design à son maximum

- Maniabilité au poil



Les points KFC :

- Un peu court pour le prix