Microsoft va très probablement annoncer l'achat de plusieurs nouveaux studios lors du XO 2018 en novembre. On parle de Obsidian Entertainment et d'un studio japonais.Mais on va faire le point sur les studios internes que possède actuellement Microsoft. (les jeux qu'ils ont sortis sur cette génération de console, les jeux en développements qu'ils ont annoncés et leurs effectifs)Jeu sorti :- Halo 5 Guardians (2015)Jeu en développement :- Halo Infinite (2020 ?)Effectif : ~ 450.Jeu sorti :- Gears of War 4 (2016)Jeu en développement :- Gears of War 5 (2019)Effectif du studio : ~ 200.Jeu sorti :- Forza Motorsport 5 (2013)- Forza Motorsport 6 (2015)- Forza Motorsport 7 (2017)Jeu en développement :- Probablement Forza Motorsport 8 (2020 ?)Effectif : Entre 100 et 300.Jeu sorti :- Forza Horizon 2 (2014)- Forza Horizon 3 (2016)- Forza Horizon 4 (201Jeu en développement :- Fable 4.Effectif : ~ 400. Le studio a doublé ses effectifs pour ainsi posséder au minimum deux équipes de développement.Jeu sorti :- Sea of Thieves (2018 )Jeu en développement :- Sea of Thieves 2 ?Effectif : ~ 200.Jeu en développement :- Inconnu. Une nouvelle licence ?Effectif : Inconnu.Jeu sorti :- State of Decay 2 (2018 )Jeu en développement :- State of Decay 3 ?Effectif : 75.Jeu sorti :- Hellblade (2017)Jeu en développement :- Ninja Theory est probablement en train de bosser sur un nouveau jeu.Effectif : ~ 100/120.Jeu sorti :- We Happy Few (2018 )Jeu en développement :- Compulsion Games est probablement en train de bosser sur un nouveau jeu.Effectif : 40.