Alors que Microsoft a fait de bonne choses avec sa marque Xbox au cours des dernières années,

,ils ont quand même pris du retard sur Sony et Nintendo qui ont fait d excellente choses avec par exemple God of War ou Zelda.



Il est donc évident que Microsoft a besoin de quelque chose d’ énorme.

Mais que se passe-t-il si ils font un effort supplémentaire et acquiert une société et ses actifs pour renforcer sa gamme Xbox et Windows? Dis, par exemple ... Konami?



Cela semble un peu tiré par les cheveux, bien sûr. Mais il y a un raisonnement derrière cette suggestion. Voici ce qu'une acquisition de cette société ferait pour le grand «M.»



DIAPOSITIVE 1/4 - CELA POURRAIT RENVERSER LES PROBLÈMES ACTUELS DE KONAMI



Bien que Konami se débrouille bien sur le plan financier, il n’a pas été excellent en matière de jeux vidéo. Ses plus grandes franchises sont actuellement connectées à des machines pachinko (telles que Silent Hill et Metal Gear Solid 3: Snake Eater ); il vient d'introduire un jeu Castlevania , mais uniquement mobile, ce qui a laissé certains fans orphelin et n'oublions pas ce qui est arrivé à Metal Gear Survive .



Sans oublier sa série Pro Evolution Soccer . L'édition 2019 est excellente, mais elle a perdu l'une de ses plus grandes licences il y a quelque temps(Ligue des Champions). Aussi populaire que puisse être cette série, elle a encore du chemin à faire pour rattraper EA Sports de FIFA.( entre les licences et le net code )Net code qui reste encore quelques choses de compliqué chez Konami...



Nous avons entendu pas mal d' histoires,avec le départ de Kojima, nous avons entendu toutes sortes de choses sur la façon dont il a été traité - Sony l a ensuite glorifié et mis en avant , enfonçant un peu plus Konami,on imagine l affront pour l'honneur des dirigeants japonais.



Avec la société sous le contrôle de Microsoft, il y aurait évidemment un retournement de situation - une activité davantage axée sur les jeux que sur le caractère strictement commercial. Du moins, d'après ce que nous comprenons de la manière dont les bureaux de Microsoft sont actuellement gérés.







DIAPOSITIVE 2/4 - CELA POURRAIT DONNER À MICROSOFT UN COUP DE POUCE INDISPENSABLE AU JAPON





Bien que la gamme Xbox se comporte correctement aux États-Unis et en Europe, elle est terriblement à la traîne au Japon. Il y a à peine 100 unités vendues par semaine. Et Microsoft en est conscient, ayant récemment parlé à Sega et à Capcom de projets potentiels visant à ramener l’audience des joueurs





Konami pourrait contribuer grandement à cette réputation. Beaucoup de gens apprécient encore ce que cette société a à offrir au Japon. Ainsi, avec son aide, Microsoft pourrait devenir un nom plus fiable dans le domaine des jeux. Cela ne veut pas dire que c'est un processus facile- il est évident qu'il reste des obstacles à surmonter. Mais c’est un début, et c’est parfois tout ce dont vous avez besoin pour trouver votre équilibre et aller de l’avant.



DIAPOSITIVE 3/4 - GRANDS NOMS, GRANDS JEUX



Parlons du grand avantage que Microsoft retirerait de l’acquisition de Konami - et cela a frappé les franchises. La société est bien consciente de ce qu'elle a à offrir, plusieurs titres étant inclus dans sa compilation Game Room sur la Xbox 360. Elle connaît donc déjà la valeur de chacun d'entre eux.



Penses-y. Imaginez que Microsoft annonce un nouveau jeu Contra inspiré de Hard Corps Uprising. Ou un remaster HD Castlevania: Symphony of the Night - quelque chose qui remplacerait la version déjà la plus vendue de la Xbox 360 / One.





Et ce ne sont que les noms les plus populaires. Nous pourrions également assister à un retour pour des jeux tels que Sunsetriders et Rocket Knight Adventures . Ou Gradius . Ou même les Simpsons, les Teenage Mutant Ninja Turtles et les jeux d'arcade X-Men qui équipaient les consoles Xbox 360 et PlayStation 3 il y a des années.



DIAPOSITIVE 4/4 - ILS ONT DÉJÀ TRAVAILLÉ ENSEMBLE,



Enfin, certains fans ont peut-être oublié quelque chose - Konami et Microsoft ont déjà convenu de travailler ensemble. Sur la base de ce communiqué de presse, les sociétés cherchaient à collaborer avec un accord de licence réciproque qui permettrait de «proposer des consoles et des jeux PC respectifs pour chaque société sur de nouvelles plateformes».



Mais bien que cela semble génial, nous n'avons pas vu t

de résultats de cet accord. Cela dit, il pourrait certainement revenir avec une acquisition, et Microsoft pourrait peut-être avancer avec un plan visant à intégrer les jeux de Konami sur Xbox One et sur PC, y compris des favoris plus anciens destinés à faire partie de la transaction.



Quoi qu'il en soit, il ne s'agit que d'une idée, car rien ne se passe officiellement entre les deux pour le moment. Mais les deux auraient a y gagner .