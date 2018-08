Hello,Juste pour vous prévenir que Nvidia va présenter ses nouvelles cartes graphiques (soit 2080 soit 1180, le nom personne ne sait encore mais on s'en fiche) la semaine prochaine durant la gamescom, lelundi 20 aout précisement.L'event sera livestreamé (ils ne livestream que les events majeur type reveal GPU) :Les leaks d'ailleurs pointent vers une 1180 40% plus performante qu'une 1080 et 8% plus performante qu'une 1080ti. Tout ca avec une consommation energetique égale voir amoindrie (et donc moins de chauffe théoriquement).Au niveau des PC portables ce sera plus vers fin de l'année que les modèles sortent.Donc si vous planifiez d'acheter un PC portable ou pas...attendez.