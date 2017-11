Apres l avis de Shincloud, voici mon avis sur la switch





La console



Les +

-Un design très reussit

-un concept hybride éfficace et qui est un réel argument de vente hardware comme software

-Une manette assez original mais qui reste une manette

-L excellente ergonomie de la manette pro

-Le prix de la console (si si j insiste)

-la qualité de l`écran en mode portable



les -

Pas de croix de direction traditionnelle

-des vidration HD qui n'apporte pas grand chose

-un e-shop foutoir

-Un online payant, reste à voir les conditions

-Un dock avec peu de connectique. A quand un dock pro ?

-une manette aux multiple fonction qui, meme sur le support n offre la pas le confort d une manette pro.

-Une machine qui donne envie de depenser en accesoire (protege ecran, manette pro, pochette de transport.........)

-des accesoire assez cher ( surtout les manette )



Les jeux



Une consoles sans jeux, n'est rien. La switch semble bien s'en sortir, premier bilan :



On a aimé :



Un Zelda à la sortie, qui plus est, une des plus grosse perle de l'histoire du jeux video. un jeu qui offfre des centaines d'heure de jeux à la sortie d une machine, ca n'arrive jamais.



Un catalogue de bon jeux multi local et/ou online assez fournis :

Mario Kart 8, bomberman R,Splatoon 2, Arms, Puyopuyo Snipper Clips Doom Fifa.....



Un nombre allucinant de jeux Indé dont des grand classique comme Showel Knight, Rocket league, Minecraft, Shantae,Sonic Mania, Wonderboy.....



Des editeurs qui commencent a se mouiller un peu

Doom, L.A Noir, Monster Hunter XX Skyrim, bomberman....



Des collaboration nintendo/editeurs qui semble fonctionner

Les lapin cretin, Fire emblem Warrior



Des jeux Made in Nintendo qui sentent un peu le frais

Arms, Mario odyssey, zelda, Snipper clips,



Des titres allechant pour l avenir : NMH3, Fire emblem, Pokemon,Yoshi, Kirby, Metroid prime 4, Shinmegami Tensei........



On aime pas trop,



-Les jeux indé sont souvent de simple portage n ayant comme attrait que l'avantage d une console hybride



-Un debut 2018 encore trop flou



un catalogue fournis en 2017, mais avec beaucoup de portages : Rayman, Pokken, MK8, L.A Noire........









Mon avis :



Les premiers mois de la Switch ont mis la machine en marche. et ce que l on peut en dire, c'est que l industrie du jeux video, comme les consomateurs semblent sensible à ce que propose la console. Malgré des petites deception ci et là, Jamais une console n'avait reçut autant de qualité (coucou Zelda) et de quantité ( coucou les indés) lors d une premiere année. Le hardware, certe en retard techniquement en tant que console de salon, rattrape toute cette defaillance, grace a son concept hybride qui marche à merveille. Contrairement à l'époque Wii Qui avait divisé, j'ai l'impression que la generation Switch rassemble, et si c'est le cas, on peut dire que Nintendo aura gagné son paris.