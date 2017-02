Putain fait chier !!!Je viens de réaliser que de mon vivant, jamais je n'arriverai à faire tous les titres PS3 auxquels je n'ai jamais touché, et qui sont pourtant bien au chaud sur mon compte PSN.Ce qui me plaît le plus dans ma PS3, c'est ma DualShock 3 Urban Camouflage officielleJe me suis achetéetle 23 décembre. Pour tuer le temps parce que je me faisais vraiment ièche.Eh bien, j'aurai passé, quoi, 4 heures sur chaque ? Ca m'a suffi à en faire le tour. C'était des expériences super. Cela dit, je suis resté sur ma faim et j'ai commencé à fouiller les cartons.Puis, je me suis rappelé que j'ai racheté la collec d'un pote qui avaitEt je me suis mis le nez dedans.Quel malheur ! Tel le bouc de la fable, je suis tombé au fond du puits. Tel Alice, je n'en finis pas de chuter dans le terrier du Lapin PlayStation. Autour de moi, des étagères pleines de mégahits et de blockbusters et de AAA. Je revois ma vie de gamer défiler devant moi, et le moment où j'ai décidé de laisser tomber la PS3 au profit de la Vita et de la Wii U. Je suis dans la Singularité et je pince les cordes du temps et de l'espace pour me dire, à travers le mur : "Non, non, ne fais pas de pause, le temps ne se rachète pas".Puis je me ressaisis et je me dis que je suis en danger de nolife-isation sir je ne referme pas la boîte de Pandore.Quelle mouche m'a piqué, à télécharger les démos deet? Maintenant, le les veux !! Beyond, typiquement le genre de jeu qui me donne absolument pas envie, mais que je peux pas lâcher une fois que je suis dedans. Et surtout, la sensation incroyable, en parcourant la démo, que peut-être ont-ils oublié de couper le reste du jeu, tellement celle-ci se suffit à elle-même.Et il y a, le Move et mes lunettes 3D qui m'attendent dans un coin.attend patiemment son tour. Je n'ai toujours pas refaiten 3Dé. Ni bouclé, niFerai-je un jour? Je voudrais bien. Mais il faudrait que j'use un peu la gomme sur, à savoir la fusion parfaite deet, une pure perle ignorée par tout le monde à l'époque. Dommage. Vraiment, vraiment dommage.Quelle idée eus-je, de mettre le doigt de pied dans le chaos deet de me rendre compte qu'il est aussi bon, car aussi "mauvais" ou "nanaresque" que FFX-2 en son temps ? Pourquoi tous les Final Fantasy ne sont pas comme ça ? Innovant, difficile, haletant, surprenant, émouvant parfois, ouvert, "bac à sable", c'est le jeu vidéo comme on l'entendait à l'époque de la PS2.Pourquoi j'ai und'avant-guerre ? Je l'ai lancé une fois sur ma PS3, j'ai vu la gueule du truc, je l'ai éjecté directMais il paraît quele reboot est pas mal :/ J'ai peut-être raté un truc.Oh ! Et il y a les 3que j'ai pas finis aussi, et le troisième, j'y ai pas touché !Je n'ai jamais pu mettre la main sur, mais je ne perds pas espoir. Je suis passé à côté deaussi.Pourquoi il y a tant de jeux ? C'est pas normal. J'ai aussià finir quand j'aurai récupéré le PSN. Je veux savoir si Donald (sans sa perruque) et Melania arrivent à tuer Dante.Je ne comprends pas. Comment une console a pu avoir autant de poutrage de gueule en matière de AAA ? C'est la folieEt, PUTAIN !!! JE LE VEUYIl paraît qu'il y a un truc qui s'appelle GTA 5, et des Mass Effect et des Resi... Mais ça me botte pas. Mais ils sont dans la liste. D'ailleurs, y a pas de liste. Il y a trop de jeux sur cette console. C'est l'overdose. C'est infini.Papo & Yo, Braid, Rain, Olli Olli, Soundshapes, Motorstorm RC, Tokyo Jungle, Dead Nation, The Last Guy, Guacamelee, Limbo, Flower, The Walking Dead de TellTale, Super Stardust HD, The Unfinished Swan... Jamais ça s'arrête sur cette machine illustre.Je n'ai cité que la partie visible de l'iceberg. Non, la PS3, c'est le Titanic, et quand elle percute l'iceberg, c'est l'iceberg qui coule.Pourquoi vouloir d'une PS4 ? Pourquoi surtout ne pas chercher à valoriser cette manne de titres avecEtLes éditeurs l'ont bien compris, les jeux ont continué d'affluer sur PS3 à l'époque où la console était clairement dépassée techniquement. Ca ne rend les jeux des dernières années de la console, entre 2012 et 2014, que plus impressionnants !!Quand on retrace l'histoire des sorties PS3, et qu'on voit des titres comme Split/Second et LR : FFXIII qui sont excellents mais rament comme des galériens sur PS3, on comprend que SONY aie eu tout intérêt à moderniser sa console pour accompagner les ambitions grandissantes des développeurs.